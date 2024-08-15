¡ÖÌ±¼ç²½¤Î¾ÝÄ§¡×¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤Î½»Âð¶¥Çä¡¢¤Þ¤¿Íî»¥¼Ô¸½¤ì¤º
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ºÇÂçÅÔ»Ô¥ä¥ó¥´¥ó¤Ç15Æü¡¢Ì±¼ç²½»ØÆ³¼Ô¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¥¹¡¼¥Á¡¼»á¡Ê79¡Ë¤Î½»Âð¤¬2²óÌÜ¤Î¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤¬Æð¶ØÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¡ÖÌ±¼ç²½±¿Æ°¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë½»Âð¡£¤À¤¬3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1²óÌÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢º£²ó¤âÇã¤¤¼ê¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Ö²Ö¤Î¥¹¥È¡×¡¡ÀÖ¤¤¥Ð¥é¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¿Í¡¹
¡¡Æ±Æü¸áÁ°10»þ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¶¥Çä¤Ï½»ÂðÁ°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µºÛÈ½½ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡ÖÃ¯¤«Æþ»¥¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È3ÅÙÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢¼ê¤òµó¤²¤ë¿Í¤Ï¸½¤ì¤º¡£¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¥Çä¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡Íî»¥´õË¾¼Ô¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤°ì°ø¤Ï²Á³Ê¤Î¹â¤µ¤À¡£Á°²ó¤ÏºÇÄãÍî»¥²Á³Ê¤¬3150²¯¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ê3·î»þÅÀ¤ÇÌó221²¯±ß¡Ë¤ËÀßÄê¡£º£²ó¤ÏºÛÈ½½ê¤¬3Àé²¯¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¸º³Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£