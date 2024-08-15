GDP3.1¡ó¡Ê4¡Á6·î¡Ë¥×¥é¥¹¤â¡Ö¾ÃÈñ¡×¤ÏÂÆ§¤ß¾õÂÖ¡¡²¹ÀôÃÏ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ë¹ÔÎó¡¡Î¹Àè¤Ç¤ÎÀáÌó½Ñ
¤¤ç¤¦È¯É½¤µ¤ì¤¿4·î¤«¤é6·î¤ÎGDP¤Ï3.1¡ó¤Î¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¡×¤ÏÂÆ§¤ß¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤«¤ÈºâÉÛ¤Î¥Ò¥â¤¬¸Ç¤¤¡£²ÆµÙ¤ß¤ÎÎ¹Àè¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¼Â¾ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆµÙ¤ßÃæÈ×¡¢»°Ï¢µÙ½éÆü¤Î·²ÇÏ¸©ÁðÄÅ²¹Àô¡£Í¼¿©»þ¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤¬Îó¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¿´ÃÏ¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¡£
¡Ö¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼ÌÍ¤Ç¤¹¡×
¤Ê¤¼¡¢²¹Àô½É¤Î¿©»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡©
µÒ
¡Ö¸µ¡¹¡¢Í¼ÈÓ¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁÇÇñ¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¤«½ÉÇñ¤À¤±¤À¤ÈÃÍÃÊ¤â·ë¹½¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç°Â²Á¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³°¤Ç¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¡Ö½ÉÇñÈñ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¹µ¤¨¤Æ¡¢²¹Àô¤È¿²¤é¤ì¤ì¤Ð²¿¤Ç¤âÎÉ¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÃµ¤·¤¿Êý¤¬¤Þ¤ÀÆÀ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Â¿¤¯¤Ï¡ÖÁÇÇñ¤Þ¤êµÒ¡×¡£¼Â¤Ï¤ªÅ¹Â¦¤â¡Ä
ÌÍ²°¼ÑÀî¡¡Å¹¼ç Ìî¸ýÈ»¿Í¤µ¤ó
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤òÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÁÇÇñ¤Þ¤ê¤Î¡Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤äÊª²Á¹â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Î¹Àè¤Ç¤âÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¹©É×¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦È¯É½¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÁGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ºâÉÛ¤Î¥Ò¥â¤¬´Ë¤Þ¤Ê¤¤¼Â¾ð¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4·î¤«¤é6·î¤Ï2»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ë3.1¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¡¢¤ª¤è¤½6³ä¤òÀê¤á¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤â5»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¿·Æ£µÁ¹§ ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê·ë²Ì¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡×¤ÏÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ¸»º¡¢¤½¤·¤Æ¹ØÆþ¤ÎºÆ³«¤¬Âç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡×¤ä¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÃÈñ¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÏÂÆ§¤ß¾õÂÖ¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢º¬¶¯¤¤¡ÖÀáÌó°Õ¼±¡×¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¡Ä
´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¤´ÅöÃÏ¤Î¤â¤Î¤¬¹¥¤¤ÇÇã¤Ã¤¿¤³¤ÈÂ¿¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¸º¤é¤·¤Æ¡×
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤ªÎ±¼éÈÖ¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÉâÍÈ¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î²óÉü¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê ¥·¥Ë¥¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¡¿·²ÈµÁµ®»á
¡Ö¡Ê²óÉü¤Î¡Ë¥Ú¡¼¥¹¤ÏÆß¤¤¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¿å½à¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄã¤¤¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿´Íý¤Î»ý¤ÁÄ¾¤·ÅÙ¹ç¤¤¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼å¤¤¡×
ÄÂ¶â¤¬¾å¾º¤·¡¢¤½¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¬Áý¤¨¤ë¡£¡È·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¡É¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ä¹Ìî,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ºë¶Ì,
°ËÅì»Ô,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¿ÀÆàÀî,
»ûÅÄ²°,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
³¤,
³ùÁÒ