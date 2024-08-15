¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ÎÃÏÈ×¤Ï¤Ò¤º¤ß¤¬¤¿¤Þ¤êÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¡×ÃÏ¿Ì¤Ë¾Ü¤·¤¤²¬»³Âç³Ø¤Î¾¾Â¿¿®¾°¶µ¼ø¡¡º£¸å¤âÈ÷¤¨¤ò
º£·î¡Ê8·î¡Ë8Æü¤ËÆü¸þÆç¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤Î¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£¤µ¤¤Û¤ÉÀ¯ÉÜ¤ÏÃÏ¿Ì³èÆ°¤Ê¤É¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÃí°Õ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¹½¤¨¤ÇÀ¸³è¤ò¤ª¤¯¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ÎÃÏÈ×¤Ï¤Ò¤º¤ß¤¬¤¿¤Þ¤êÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¡×ÃÏ¿Ì¤Ë¾Ü¤·¤¤²¬»³Âç³Ø¤Î¾¾Â¿¿®¾°¶µ¼ø¡¡º£¸å¤âÈ÷¤¨¤ò
¡Ê¾¾Â¼¾Í»Ë ËÉºÒÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ë
¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÃí°Õ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤¤Û¤É17»þ¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡×¤Î¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤Ïº£·î8Æü¤ËÆü¸þÆç¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÊÌ¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬Ê¿¾ï»þ¤è¤ê¿ôÇÜ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±²¬»³¸©¤È¹áÀî¸©¤â24»þ´Ö¤ÎÆÃÊÌ¤Ê·Ù²üÂÎÀ©¤ò²ò¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç²¬»³»ÔÆâ¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤ÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
30Ç¯°ÊÆâ¤ËÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï70～80%
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ï»ý¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¤è¡£ÃÏ¿Ì¤Ï¤¤¤ÄÍè¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Ï¾ï¤ËÈ÷Ãß¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌýÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ú¤Â³¤Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²á¤´¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÃí°Õ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡×¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿ËÉºÒ¤Ø¤Î°Õ¼±¡£°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤ËÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï70～80%¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¬»³Âç³Ø¤Î¾¾Â¿¿®¾°¶µ¼ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡Ö¸½ºß¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ÎÃÏÈ×¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¥×¥ìー¥È¤Î±¿Æ°¤Ë¤è¤ê¤Ò¤º¤ß¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æü¤´¤í¤«¤é¤ÎÈ÷¤¨¡¢²È¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝËÉ»ß¤äÈó¾ï»þ¤Î»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤Ê¤ÉÆü¤´¤í¤«¤é¤ÎÈ÷¤¨¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£