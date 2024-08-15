¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£·±ßÂæÁ°È¾¡¢²¤½£³ô¤äÊÆºÄÆ°¸þ¤Ê¤ÉÍî¤ÁÃå¤¯¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£·±ßÂæÁ°È¾¡¢²¤½£³ô¤äÊÆºÄÆ°¸þ¤Ê¤ÉÍî¤ÁÃå¤¯¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï147±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î147.61¤«¤é¥í¥ó¥É¥óÁáÄ«¤Î147.06¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µ¤ÏÊÆ£Ð£Ð£É¤ÈÊÆ£Ã£Ð£É¤ò·Ð¤ÆÁê¾ì¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï£¹·î¤ÎÊÆÍø²¼¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÇÅÀ¤ÏÍø²¼¤²Éý¤¬£²£µ£â£ð¤«£µ£°£â£ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤Ï¾®ÉýÂ³¿¡¢ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏÁ°Æü£Î£Ù½ªÃÍÉÕ¶á¤ÇÙæ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.34
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï147±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î147.61¤«¤é¥í¥ó¥É¥óÁáÄ«¤Î147.06¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µ¤ÏÊÆ£Ð£Ð£É¤ÈÊÆ£Ã£Ð£É¤ò·Ð¤ÆÁê¾ì¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï£¹·î¤ÎÊÆÍø²¼¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÇÅÀ¤ÏÍø²¼¤²Éý¤¬£²£µ£â£ð¤«£µ£°£â£ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤Ï¾®ÉýÂ³¿¡¢ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏÁ°Æü£Î£Ù½ªÃÍÉÕ¶á¤ÇÙæ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.34