µ¨Àá³°¤ì¤Î¡ÖÀã¡×¤âÍÑ°Õ¡¡É¸¹â920¥áー¥È¥ë¤Î±ÀÊÕ»û»³Äº¸ø±à¡¡ÎÃ¤òµá¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡Ú¹áÀî¡Û
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²ÆÉ÷·Ê¤Ç¤¹¡£¹áÀî¸©´Ñ²»»û»Ô¤Ë¤¢¤ë±ÀÊÕ»û»³Äº¸ø±à¤Ë¤Ï¡¢ÎÃ¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá³°¤ì¤Î¡ÖÀã¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµ¨Àá³°¤ì¤Î¡ÖÀã¡×¤âÍÑ°Õ¡¡É¸¹â920¥áー¥È¥ë¤Î±ÀÊÕ»û»³Äº¸ø±à¡¡ÎÃ¤òµá¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡Ú¹áÀî¡Û
É¸¹â920¥áー¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë±ÀÊÕ»û»³Äº¸ø±à¤Î°ì³Ñ¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³¤ÎÏ¼¤è¤ê7¡î¤Û¤Éµ¤²¹¤¬Äã¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÎãÇ¯ÎÃ¤òµá¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¤³¤Î¸ø±à¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ò¥ó¥ä¥ê¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¤ª¤È¤È¤·¡Ê2022Ç¯¡Ë¤«¤é1Æü¤ËÌó10¥È¥ó¿Í¹©¤ÎÀã¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ûー¥¹¤«¤éÊ®¤½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï´¿À¼¤ò¤¢¤²¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤¤¡¢Àã¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤³¤í¡×
¡ÖÎÃ¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢»Ò¤É¤â¤âÂçËþÂ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡ÖÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤ÆÆ¨¤²¤Þ¤ï¤ë¤±¤É¡¢Íá¤Ó¤ë¤ÈÎä¤¿¤¤¡×
±ÀÊÕ»û»³Äº¸ø±à¤ÎÀãÍ·¤Ó¤Ï¡¢º£·î¡Ê8·î¡Ë25Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£