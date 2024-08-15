µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡¢¤¤¤«¤Ä¤¤¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»Ñ¤Ë¡ÖÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¡×
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤ÌÅ¤Ã»Ò¤ÈÆó¿Í¾è¤ê
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Ö±ù¤Ã»Ò¤Î¥Ð¥¤¥¯¡¡¥Ð¥¤¥¯¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¯¤è¤¯¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±ù¤Ã»Ò¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£ÊÌ¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢±ù¤Ã»Ò¤¬¤Þ¤¿¤¬¤ë»Ñ¤äÌÅ¤Ã»Ò¤È¤ÎÆó¿Í¾è¤ê¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö½ÇÊì¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¾è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¿´ÇÛ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Î·Á¤ä¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤«¤é¥ä¥Þ¥Ï¤Î¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¡Ö¥«¥Ã¥±¥§¡ª¡ª¡×¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¡×¡Ö¥µ¥ª¥ê¤µ¤ó¤Ê¤é°ú¤µ¯¤³¤·¤Ï1ÉÃ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡ÖÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡Ê¤è¤·¤À ¤µ¤ª¤ê¡Ë
1982Ç¯10·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»°½Å¸©ÄÅ»Ô½Ð¿È¡£½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦Âç²ñ16Ï¢ÇÆ¡¢¸Ä¿ÍÀï206Ï¢¾¡¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤ÀïÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢2019Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£¶áÇ¯¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@saori___yoshida¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤ÌÅ¤Ã»Ò¤ÈÆó¿Í¾è¤ê
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Ö±ù¤Ã»Ò¤Î¥Ð¥¤¥¯¡¡¥Ð¥¤¥¯¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¯¤è¤¯¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±ù¤Ã»Ò¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£ÊÌ¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢±ù¤Ã»Ò¤¬¤Þ¤¿¤¬¤ë»Ñ¤äÌÅ¤Ã»Ò¤È¤ÎÆó¿Í¾è¤ê¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö½ÇÊì¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¾è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¿´ÇÛ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿¡£
¢£µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡Ê¤è¤·¤À ¤µ¤ª¤ê¡Ë
1982Ç¯10·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»°½Å¸©ÄÅ»Ô½Ð¿È¡£½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦Âç²ñ16Ï¢ÇÆ¡¢¸Ä¿ÍÀï206Ï¢¾¡¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤ÀïÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢2019Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£¶áÇ¯¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@saori___yoshida¡Ë