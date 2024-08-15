Ãæ¹ñ¡¦¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¤Î¹ñ²Èµé¿·¶è¡¢³×¿·¤Ç»º¶È¿¶¶½Æ³¤¯
9Æü¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¿·¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥ë¥Ó¥óËÌ²Ê·ò¹¯²Êµ»¤Îµ»½Ñ¼¼¤ÇÆ¯¤¯µ»½Ñ¼Ô¡£¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦¾¾¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ï¥ë¥Ó¥ó8·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¤Ç2015Ç¯12·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñ²Èµé¿·¶è¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¿·¶è¤Ï¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Èµ»½Ñ¼è°ú¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢²Ê³Øµ»½ÑÀ®²Ì¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤Î¼ÂÍÑ²½¤ä»º¶È²½¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¾ÊÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë³«Êü¡¦¶¦Í¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¥Ï¥ë¥Ó¥ó¿·¶è¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤ÏÌÜ²¼1281¼Ò¤ò¿ô¤¨¡¢°ìÄêµ¬ÌÏ¡Ê¼çÍ×¶ÈÌ³¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¹â2ÀéËü¸µ¡¢1¸µ¡áÌó20±ß¡Ë°Ê¾å¤Î¹©¶È´ë¶È¤ÎÁíÀ¸»º³Û¤Î54.5¡ó¤ò¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
9Æü¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¿·¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¼´¾µ½¸ÃÄ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¹©¾ì¡£¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦¾¾¡Ë
9Æü¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¿·¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥ë¥Ó¥óÅçÅÄÂçË²¹©¶È¤ÇÆ¯¤¯µ»½Ñ¼Ô¡£Æ±¼Ò¤Ï¹©¶ÈÍÑÀö¾ôµ¡¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦¾¾¡Ë
9Æü¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¿·¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥ë¥Ó¥óÅçÅÄÂçË²¹©¶È¤ÇÆ¯¤¯µ»½Ñ¼Ô¡£¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦¾¾¡Ë
9Æü¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¿·¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¼´¾µ½¸ÃÄ¤Î¼«Æ°²½À¸»º¥é¥¤¥ó¡£¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦¾¾¡Ë
9Æü¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¿·¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¼´¾µ½¸ÃÄ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¡£¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦¾¾¡Ë
9Æü¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¿·¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥ë¥Ó¥ó³¤ÎÙ²Ê¿®Â©µ»½Ñ¤ÇÆ¯¤¯µ»½Ñ¼Ô¡£Æ±¼Ò¤Ï¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡ÊIoT¡Ë¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦¾¾¡Ë
9Æü¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¿·¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥ë¥Ó¥óËÌ²Ê·ò¹¯²Êµ»¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È²½À¸»º¥é¥¤¥ó¤ÇÆ¯¤¯µ»½Ñ¼Ô¡£Æ±¼Ò¤Ï¥Ð¥¤¥ª°åÎÅ¸þ¤±¤ÎºÙË¦À½ºÞ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦¾¾¡Ë
9Æü¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¿·¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥ë¥Ó¥ó³¤ÎÙ²Ê¿®Â©µ»½Ñ¤ÇÆ¯¤¯µ»½Ñ¼Ô¡£¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦¾¾¡Ë