ÄÔ´õÈþ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Æü¤Ëºî¤Ã¤¿Í¼¿©¤ò¸ø³«¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÏÆé¤Ç¤¹¤¬¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿Æü¤Ëºî¤Ã¤¿Í¼¿©¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÄÔ¤Ï¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¤¡¡¼¡×¤È½Ò¤Ù¡Öº£Æü¤Î°áÁõ¤ÏAngeCharme¤Î¥É¥Ã¥¥ó¥°¥ì¡¼¥¹¥ï¥ó¥Ô¤òÃå¤¿¤è¡×¤È¼«¿È¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥³¤ÇÍ·¤ÖÂ©»Ò¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤½¤ó¤Êº£Æü¤ÎÍ¼ÈÓ¤Ï¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡Á¡×¤ÈÍ¼¿©¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÏÆé¤Ç¤¹¤¬¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£