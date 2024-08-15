Æ²ËÜ¹ä¤¬¹Í°Æ¤·¤ÆÎ®¹Ô¤é¤»¡¢¥Î¥ó¥¹¥¿°æ¾å¤¬¥Ö¡¼¥à¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÂçÈ¯ÌÀ¡×¤È¤Ï¡ª
¡¡KinKi Kids¡¦Æ²ËÜ¹ä¤¬8·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¡ÈÈ¯ÌÀ¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¡È¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆ²ËÜ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â´ñÈ´¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡×¤Ê¤ë¡ÈÆæ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤âÈäÏª¡£¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¡Ö¤É¤³¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ó¤Î!?¡×¤È¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤¬ÂçÈ¯ÌÀ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ²ËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö°ì»þ´ü¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ç¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¤ò¥¤¥ä¤¬¤ê¡Ö¼«Ê¬¤ÇÈ±¤òÀÚ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÆÍÁ³¡£¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤È¤³¤Ã¤Á¡Êº¸±¦¡Ë¤ÎÄ¹¤µ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤â¡Ø¤½¤ÎÈ±¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ°¤¨¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Çº¸±¦¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¤ò´º¤¨¤Æ¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÄ´Àá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¡Ö¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦È±·¿¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¤¬25¤«26¤Î»þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡Ø¡ÊÈ±·¿¤òÉ½¤¹¡Ë¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ü¥¯¤Ï²¿¤«¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡¢ÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¤Ëº£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÉáµÚ¤·ÄêÃå¤·¤¿¥Ø¥¢¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¾¤Ë¤âÆ²ËÜ¤Ï20Âå¤Îº¢¤«¤é¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤È¥á¥ó¥º¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÃåÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»Â¿·¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï°ÛÃ¼»ù°·¤¤¤µ¤ì¡¢½ýÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¤¢¤ì¡¢ºÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ÎÆ²ËÜ¹ä¤¯¤ó¤Ê¤Î¡ª¡©¡Ù¤È¶Ã¤¯È¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ØNONSTYLE¤Î°æ¾å¡ÊÍµ²ð¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÆ²ËÜ¤Ï¡Ø°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¶¯¤á¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤Î°æ¾å¤Ï2016Ç¯10·î¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¸½¡¦X¡Ë¤Ç¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤ÎÈ±·¿¤ò¼«»£¤ê¤ÇÈäÏª¤·¡¢¡Ø¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤ÏÆ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤¬Î®¹Ô¤é¤»¤ÆËÍ¤¬½ª¤ï¤é¤»¤¿¡ª³Î¤«¤Ë¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Æ²ËÜ¤ÎÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬À¤´Ö¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë°ïÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÌÚÂ¼¿µ¸ã¡Ë