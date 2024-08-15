¥¤¥±¥ª¥¸¤Ã¤×¤ê¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÄÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë½é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ°¦¸¤¡¢¥Ð¥¤¥¯¤È¤Î°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È
26ºîÌÜ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØBelieve¡Ý·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶¡Ý¡Ù¤¬¡¢¹¥É¾¤Î¤¦¤Á¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡£
ÌÚÂ¼¤Ï14Æü¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦½éÂÎ¸³¡ª»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¡¡Á¡ª¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤â¤Ë¥Ä¥¢¡¼»ÏÆ°¤òÊó¹ð
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ°¦¸¤¡¢¥Ð¥¤¥¯¤È¤Î°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È
26ºîÌÜ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØBelieve¡Ý·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶¡Ý¡Ù¤¬¡¢¹¥É¾¤Î¤¦¤Á¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡£
ÌÚÂ¼¤Ï14Æü¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦½éÂÎ¸³¡ª»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¡¡Á¡ª¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤â¤Ë¥Ä¥¢¡¼»ÏÆ°¤òÊó¹ð