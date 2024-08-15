ÁÆÉÊ¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¿ò¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡Ä¡×¤ÈÇúÃÆÈ¯¸À¡ª¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¥³¥»È¤¦¥Ê¥¾¤Î¹¥´¶ÅÙ½÷Í¥¤È¤Ï
¡Ò¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡ª¡ª¡ªÎ¢¤Ç¤âÉ½¤Ç¤âÅØÎÏ¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤¤¿Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡ª¡ªÉ½¤Ç¤À¤±¤¤¤¤¿Í¤·¤ÆÎ¢¤ÇÈó¿ÍÆ»Åª¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤ÈÂ¿¤¹¤®¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¤¡¡ª¤½¤ì¤òË½Ïª¤·¤Æ¤â¤³¤Ã¤Á¤¬°¼Ô¤À¤â¤ó¤Ê¤¡¡ª¤Þ¡ª¤½¤ì¤¬¼Ò²ñ¡ª¡ª¸å¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬à¤«¤·¤³¤¤á¤Î¤µ¡ª¡ª¡ª°¤¯¤Ê¤ê¤Æ¤§¡Ó
¡¡ÀèÆü¡¢ÍÌ¾ÇÛ¿®¼Ô¤Îkson¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬¡ÖÇÛ¿®¶È³¦¤Î°Ç¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤À¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Çkson¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ÈË«¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤Û¤ó¤Þ¡¢·ÝÇ½³¦¤âÁ´Éô¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢·ÝÇ½³¦¤âÆ±ÍÍ¤À¤ÈË½Ïª¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤ÏÉ½¸þ¤¤À¤±¤¤¤¤´é¤ò¤¹¤ëà¿Ä¤Î¤Ê¤¤Æ»²½»Õá¤¬»³¤Û¤É¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¤¤ï¤¯¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¿¿µÕ¤ä¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¿ò¤á¤Æ¤ë¿Í¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¤ä¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¢¤ë¤ï¡×¡£¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤·ÝÇ½¿Í¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö·ÝÇ½³¦¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤Î¤À¡£ÁÆÉÊ¤Î¼çÄ¥¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸Æ±þ¤¹¤ë¡£
¡Ö¶áÇ¯¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤¹¤Þ¤Ç¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢18Ç¯¤ËNHK¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¡¢°û¼ò¤ò´«¤á¤Æ¥¥¹¤ò¶¯Í×¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µTOKIO¤Î»³¸ýÃ£Ìé¤¬ÂåÉ½Åª¡£»ö·ïÈ¯³ÐÁ°¤ÏÎ¥º§²ñ¸«¤Ç¤¹¤éÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤È¡¢³ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£°½Ìî¹ä¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç°ìÈÌ¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¦ºÝ¤Î¿Â»ÎÅª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤ªÅ¹¤Ë¼èºà¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ë»þ¤ÎÊª¹ø¤Î½À¤é¤«¤µ¤«¤éà¥¤¥¤¿ÍÇ§Äêá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿à¥¬¡¼¥·¡¼á¤³¤È¸µË½Ïª·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÎÅìÃ«µÁÏÂ»á¤«¤é¼òÊÊ¤ä½÷ÊÊ¤Î°¤µ¤òË½Ïª¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ï¥À¥À²¼¤¬¤ê¤Ë¡×
¡¡º£Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ØÆâÃÒÂ§¤¬¡¢½÷Í¥U¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òË½Ïª¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â20Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤À¤±¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î½÷Í¥£Õ¤Ï¡¢ÍÌ¾ÈÖÁÈ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¡¢ÏÃ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼£²¿Í¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¡£¼Â¤Ë²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡£Õ¤ÏÅö»þ¤«¤é±Ç²è¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤ê¡¢CM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ç¡¢¿ØÆâ¤¤¤ï¤¯¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ê°¤¤¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷Í¥¤Ï¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤¬£Õ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ã¯¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤³¤Î½÷Í¥£Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÂ¸ºß¡×¤ò¡¢¶È³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯ÁÆÉÊ¤Ï·ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÊËÜÂ¿¥Ò¥í¥·¡Ë