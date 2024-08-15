¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤Î»çºé¥·¥ª¥ó¤µ¤ó¤¬8·î17Æü¤ËÉüµ¢¡ª Éüµ¢ÇÛ¿®¤ò20»þ¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê
8·î17Æü20»þ ÇÛ¿®³«»Ï
¡¡VTuber¤Î»çºé¥·¥ª¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢8·î17Æü20»þ¤è¤êÉüµ¢ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡¢¥«¥Ðー¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î2´üÀ¸¤Ç¡¢2023Ç¯12·î¤è¤ê°ìÉô³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢8¥«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó8·î17Æü20»þ¤è¤ê³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë»Ý¤òÆ±»á¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÉüµ¢¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ê¤¦Í½Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ú#»çºé¥·¥ª¥óÉüµ¢ÇÛ¿®¡Û½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª½éÇÛ¿®¤Ç¤¹¡£¡Ú¥Û¥í¥é¥¤¥Ö/»çºé¥·¥ª¥ó¡Û¡Û
¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£- »çºé¥·¥ª¥ó🌙 ¥Û¥í¥é¥¤¥Ö (@murasakishionch) August 15, 2024
µ¢¤é¤»¤ÆÄº¤¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£
➡️¡Úhttps://t.co/ZzUKGUJY9Q¡Û pic.twitter.com/QdDWmh6Haf