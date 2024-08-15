¸µKing & Prince´ä¶¶¸¼¼ù¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤¢¤é¤ï¤Ê¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¯¥é¥¯¥é¡Ä¡×¡Ö¤¤¤ï¤ÁÁé¤»¤¿!?¡×
¡¡King¡õPrince¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢´ä¶¶¸¼¼ù¡Ê27¡Ë¤¬12Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´ä¶¶¸¼¼ù¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¢¤é¤ï¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2021Ç¯3·îËö¤ËKing¡õPrince¤òÃ¦Âà¤·¸½ºß¤Ï²Î¼ê¤ä¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢¥½¥í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë´ä¶¶¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢ÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô²óInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡8·î12Æü¤Ï¡Ösummer vibes¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÌÜÀþ¤ò³°¤·¤¿»ê¶áµ÷Î¥¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÇØ¶Ú¤¬ºÝÎ©¤Ä¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ä¶¶¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃËÁ°²á¤®¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¡Ö·ì´É¤¬¡ÄÊ¢¶Ú¤¬¡Ä¡×¡Ö¤¤¤ï¤ÁÁé¤»¤¿!?¡×¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«!?¡×¡Ö¤³¤ÎÉ½¾ð¤È¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÂÎ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¯¥é¥¯¥é¡Ä¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¾¯¤·Æü¤Ë¾Æ¤±¤¿È©¤Ë¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¿å¤â¤·¤¿¤¿¤ëÎÉ¤¤ÃË¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë