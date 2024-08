¡ÚÂæÉ÷7¹æ¡Û¼ç¤Ê¸ø±éÃæ»ß¡¦±ä´ü°ìÍ÷ A¤§! group¡¦Da-iCE¤é

◆台風7号によりイベント延期 交通機関も運行中止

【モデルプレス=2024/08/15】台風7号の影響により、16日以降のイベント開催に影響が出ている。【15日時点での中止・延期公演一覧】台風7号の影響を受け、東海道新幹線は計画運休を発表。東京駅〜名古屋駅間は、終日、運転を取りやめ、名古屋駅〜新大阪駅間は、終日、全ての列車を運休し、1時間あたり上下各2本程度、「こだま号」(普通車全席自由席)の臨時列車を運転するという。なお、15日は15時以降に臨時列車を追加で運転しており、17日については台風通過後の設備点検等の状況により、始発から大幅な遅れや一部列車の運休、急きょの運転見合わせ等が発生する可能性があるとしている。

◆中止・延期公演

なお、全日空は羽田空港と成田空港を発着する国内線、国際線あわせて301便、日本航空は318便が欠航するとしている。(modelpress編集部)・Aぇ! group「Aぇ! group Debut Tour 〜世界で1番AぇLIVE〜」16日公演中止・少年忍者「少年忍者 LIVE 『PASSION!! 〜忍 in the Summer 2024〜』」16日公演中止・AmBitious「マイナビ サマステライブ2024 SUMMER GO! MIRAI GO! 東だ!西だ!全員集合」AmBitious公演中止・EBiDAN「プチエビ 〜プチっと EBiDAN THE LIVE〜」(国立代々木競技場 第二体育館)16日公演中止・氷川きよし「KIYOSHI HIKAWA+KIINA. 25th Anniversary Concert Tour ―KIIZNA―」(東京ガーデンシアター)16日公演中止・Da-iCE「Da-iCE 10th Anniversary Live House Tour 2024」(Zepp Haneda)16日公演延期・振替※9月19日に豊洲PITにて振替公演実施・AKB48「そこに未来はある」公演16日公演中止(AKB48劇場)・OCHA NORMAOCHA NORMA 4thシングル発売記念 ミニライブ&お見送り会イベント(イオンモール幕張新都心)16日開催中止・LIL LEAGUE「Youth Spark」リリース打ち上げイベント(タワーレコード渋谷店 5F イベントスペース)16日開催延期※9月8日に振替開催・三上悠亜「三上悠亜バースデーイベント2024」(東京FMホール)16日公演中止・ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト第37回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト BEST30ファンミーティング 16日開催中止【Not Sponsored 記事】