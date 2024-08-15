Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤òÁö¤ëN700S=JRÅì³¤Äó¶¡

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬15Æü¸á¸å5»þ¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢JRÅì³¤¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ»°Åç¡½»°²Ï°Â¾ë±Ø´Ö¤Ç8Æü¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿½ù¹Ôµ¬À©¤ò²ò½ü¤·¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò285¥­¥í¤ËÌá¤·¤¿¡£

¡¡µ¬À©¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¶è´Ö¤òÁö¤ëÎó¼Ö¤Ë10Ê¬¤Û¤É¤ÎÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡JRÅìÆüËÜ¤ÏÅì³¤Æ»¡¢°ËÅì¡¢Ãæ±û³ÆÀþ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿½ù¹Ôµ¬À©¤ò²ò½ü¡£ÁÛÄê¿Ì¸»°è¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±¿µÙ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥ºÀ¥¸Í¡¦½Ð±À¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃµÞ¤â±¿Å¾¤òºÆ³«¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢16Æü¤ÏÂæÉ÷7¹æ¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¤¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬Åìµþ¡½Ì¾¸Å²°±Ø´Ö¤Ç·×²è±¿µÙ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÃµÞ¤¬±¿µÙ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÊºÙÂôÎéµ±¡Ë