¡ÚÂæÉ÷7¹æ¡Û¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¤Î³ÆÀþÄ¾ÄÌÎó¼Ö¡¢±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Ø
ÂæÉ÷7¹æ¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·´´Àþ°Ê³°¤ÎÅ´Æ»¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¤ÎÅì³¤Æ»Àþ¤«¤é¹âºêÀþ¤ÎÄ¾ÄÌÎó¼Ö¤Ï16Æü¤Î½ªÆü¡¢²£¿Ü²ìÀþ¤«¤é±§ÅÔµÜÀþ¤ÎÄ¾ÄÌÎó¼Ö¤Ï16Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖÀ®ÅÄ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢Ä«¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ8ËÜ¤Î¤ß¤ò±¿¹Ô¤·¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÎó¼Ö¤¬Á´¶è´Ö¤Ç±¿µÙ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È16Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤ÆÅìÀ¾Àþ¤ÎÅìÍÛÄ®±Ø¤«¤éÀ¾Á¥¶¶±Ø¤Î´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤ÏÃæÌî±Ø¤«¤éÅìÍÛÄ®±Ø¤Î´Ö¤Ç¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤È¤Ê¤ê¡¢±¿Å¾ËÜ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ5Ê¬¤«¤é10Ê¬¤Û¤É¤Î´Ö³Ö¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£