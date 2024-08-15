ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£±£±¡óÂæ¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¡¢Á°Æü¤ÎÊÆ£Ã£Ð£É¤òÄÌ²á¤·¤Æ

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡11.54¡¡5.55¡¡10.59¡¡6.43
1MO¡¡11.15¡¡5.49¡¡10.24¡¡6.47
3MO¡¡11.22¡¡6.19¡¡10.35¡¡7.18
6MO¡¡10.22¡¡6.16¡¡9.79¡¡7.17
9MO¡¡9.84¡¡6.38¡¡9.56¡¡7.35
1YR¡¡9.60¡¡6.57¡¡9.44¡¡7.53
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡11.76¡¡8.50¡¡8.37
1MO¡¡10.84¡¡8.77¡¡7.69
3MO¡¡11.16¡¡9.75¡¡7.95
6MO¡¡10.52¡¡9.52¡¡7.54
9MO¡¡10.34¡¡9.64¡¡7.48
1YR¡¡10.23¡¡9.74¡¡7.43
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡11.76¡¡8.50¡¡8.37
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