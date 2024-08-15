¡ÚÂæÉ÷7¹æ¡Û¤¢¤¹´ØÅìÃÏÊý¤ËºÇÀÜ¶á¤Î¸«¹þ¤ß¡ÄÄÌ¿®Âç¼êÂÐ±þ¤Þ¤È¤á
¶¯¤¤ÂæÉ÷7¹æ¤Ïº£¸å¤µ¤é¤ËÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢16Æü¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ç¡¢´ØÅìÃÏÊý¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÄÌ¿®Âç¼ê³Æ¼Ò¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷7¹æ¤ÎÀÜ¶á¤ò¼õ¤±¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤ÃÏ°è¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µòÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¿Í°÷ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ä¡¢°ÜÆ°ÌµÀþ¼Ö¡¢ÅÅ¸»¼Ö¤Ê¤ÉºÒ³²ÍÑÀßÈ÷¤Î»öÁ°ÇÛÈ÷¤äÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
KDDI¤âÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÉ¬Í×¤Êµ¡ºà¤äÉüµì¤Î¤¿¤á¤Î¿Í°÷¤Ê¤ÉÂÎÀ©¤ò¶¯²½¡×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±ÒÀ±¤«¤éÃÏ¾å¤ËÅÅÇÈ¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤âÈó¾ï»þ¤Ë¤Ï³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£NTT¥É¥³¥â¤Ï¡ÖÁÛÄê¤µ¤ì¤ë±Æ¶Á¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÒ³²ÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£