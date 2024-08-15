¡Ö¥Ï¥ë¥«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊû¤²¤ë»ÑÀª¤¬¡Ä¡×¤ä¤êÅê¤²¶â¥á¥À¥ë¡¦ËÌ¸ý¿º²Ö¤¬¡ÈÂèÆó¤Î¸Î¶¿¡É¥Á¥§¥³¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³
¡Ò¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²Æµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¤êÅê¤²¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥Ï¥ë¥«¡¦¥¥¿¥°¥Á¤Ï¡¢¥×¥é¥Ï¤Î¶õ¹Á¤«¤é¡¢´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿¿Í¡¹¤ÎÂÔ¤Ä¥É¥Þ¥¸¥å¥ê¥Ä¥§»Ô¤Î¹¾ì¤ËÄ¾ÀÜ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶¥µ»¤Î¹ç´Ö¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¿©»ö¤¹¤ëËÌ¸ý¿º²Ö
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Ä¥³¤Î¤ªº×¤ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤«¤é¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¶â¿§¤Î¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ó
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¡¡©︎JMPA
¡¡8·î12Æü¡¢ÂèÆó¤Î¸Î¶¿¡¦¥Á¥§¥³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ËÌ¸ý¿º²Ö¤ÎÂè°ìÀ¼¤ò¡¢ÃÏ¸µ»æ¥É¥Þ¥¸¥å¥ê¥Ä¥¡¼¡¦¥Ç¥Ë¡¼¥¯¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ºòÇ¯½©¡¢¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤«¤éµ¢¤Ã¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯¤³¤Î³¹¤ÇÈà½÷¤ÎÍ¥¾¡½Ë²ì²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÍ¦»Ñ¤È¶â¥á¥À¥ë¤ò¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤è¤¦¤È¹¾ì¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë2024Ç¯8·î12Æü¡¢¥É¥Þ¥¸¥å¥ê¥Ä¥§¤Î½Ë²ì²ñ
ÅÁÅý¤Î¤ªº×¤ê¤ÈËÌ¸ý¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¢W¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥É¥Þ¥¸¥å¥ê¥Ä¥§»Ô
¡¡ËÌ¸ý¤¬»Õ»ö¤¹¤ë¥À¥ô¥£¥È¡¦¥»¥±¥é¡¼¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥É¥Þ¥¸¥å¥ê¥Ä¥§»Ô¤Ï¡¢¥Á¥§¥³¤ÎÀ¾¥Ü¥Ø¥ß¥¢¤Ë¤¢¤ë¿Í¸ý1Ëü¿Í¤Û¤É¤Î³¹¤À¡£¥É¥¤¥Ä¹ñ¶¤Þ¤Ç10km¤Û¤É¡¢¥Û¥Ä¥³¡ÊChodsko¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëË¤«¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¥í¥¢Ê¸²½¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÃÏÊý¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²·è¾¡¤Î¹Ô¤ï¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¡¢¥É¥Þ¥¸¥å¥ê¥Ä¥§¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ÇÂè70²óÌÜ¤ÎµÇ°¤È¤Ê¤ë¥Û¥Ä¥³ÃÏÊý¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¤ªº×¤ê¤ÎÆü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿Í¡¹¤Ï¤ª¼ò¤òÊÒ¼ê¤ËÅÁÅýÅª¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¥í¥¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï¥«¥Õ¥§¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¸ÞÎØ¤Î¤ä¤êÅê¤²¤ÎÃæ·Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢»ÔÄ¹¤ÈÉû»ÔÄ¹¤â´ÑÀï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢8·î¤Î¤³¤Î½µËö¤Ï¥Û¥Ä¥³¤Î¤ªº×¤ê¤ÈËÌ¸ý¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ç¥É¥Þ¥¸¥å¥ê¥Ä¥§¤Ï¤º¤Ã¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¶õµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌ¸ý¿º²Ö¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡¢¥Á¥§¥³¹ñÆâ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â²Ú¡¹¤·¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¤ÎiSport.cz¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥§¥³Áª¼ê¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿5¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¬¥Ñ¥ê¤«¤é¥Á¥§¥³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È´¿·Þ¤·¡¢Æó¿Í¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¥ß¥Ï¥ë¡¦¥ª¥½¥Ðµ¼Ô¤Ï¡Ö¥Á¥§¥³¿Í¥³¡¼¥Á¤¬ÆüËÜ¿Í¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥³¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢¤ä¤êÅê¤²¤Î¥À¥Ê¡¦¥¶¡¼¥È¥×¥³¥Ð¡¼
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¿Í¸ý1083Ëü¿Í¡£¤±¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤¤¹ñ¤À¤¬¡¢¤É¤Î»þÂå¤Ë¤âÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ð1952Ç¯¤Î¥Ø¥ë¥·¥ó¥¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£Î¦¾åÃË»Ò5000m¡¢10000m¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÄ¹µ÷Î¥3¼ïÌÜ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¿·µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶õÁ°Àä¸å¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¥¨¥ß¥ë¡¦¥¶¡¼¥È¥Ú¥Ã¥¯¡£Åö»þ¥Á¥§¥³¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¦¥º¥ê¡¼¥ó»Ô¤ÎÀ½·¤¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¾å»Ê¤«¤éÌ¿¤¸¤é¤ì¤ÆÎ¦¾åÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢1948Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¡¢1952Ç¯¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÎ¦¾å¤ÎÄ¹µ÷Î¥¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¶â4¶ä1¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¶ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÁö¤ë»Ñ¤Ï¡Ö¿Í´Öµ¡´Ø¼Ö¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¤½¤Î°Î¶È¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¶¡¼¥È¥Ú¥Ã¥¯¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥À¥Ê¡¦¥¶¡¼¥È¥×¥³¥Ð¡¼¤¬¡¢¤ä¤êÅê¤²¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥ß¥ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸À¸Ç¯·îÆü¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¥¨¥ß¥ë¤¬5000m¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤½¤ÎÆü¡¢¤ï¤º¤«30Ê¬¸å¤Ë½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤Î±¿Ì¿Åª¤ÊÆó¿Í¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë±Ç²è¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Á¥§¥³¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥À¥Ê¤³¤½¤¬¥Á¥§¥³¤ÎÎ¦¾å¤ä¤êÅê¤²¤ÎÎò»Ë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë¥¨¥ß¥ë¡¦¥¶¡¼¥È¥Ú¥Ã¥¯¤È¥À¥Ê¡¦¥¶¡¼¥È¥×¥³¥Ð¡¼¡Ê±Ç²è¡Ö¥¶¡¼¥È¥Ú¥Ã¥¯¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡Ë
¥Á¥§¥³¤ä¤êÅê¤²³¦¤Î¡È¸å¿Ê¤Î°éÀ®¡É
¡¡1962Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤Æ¤«¤é2020Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥À¥Ê¤Ï¥Á¥§¥³¤ä¤êÅê¤²³¦¤Ç¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À¡£
¡¡1992Ç¯¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Î¥ä¥ó¡¦¥¸¥§¥ì¥º¥Ë¡¼¡£1996Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿À¤³¦µÏ¿98.48m¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ªÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶â»úÅã¤À¡£¤ä¤êÅê¤²Áª¼ê¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èà¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥¶¡¼¥È¥Ú¥Ã¥¯É×ºÊ¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥ì¥º¥Ë¡¼¤Ï¤«¤Ä¤ÆÉã¤È¥¨¥ß¥ë¤¬¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ß¤¹¤®¤Æ¥À¥Ê¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤ÎÅê¤Æ¤¼ïÌÜ¤ÎÅý³ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥Ê¤«¤é¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤Î½õ¸À¤ò¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤â¤é¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥¸¥§¥ì¥º¥Ë¡¼¤¬¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤¿½÷»ÒÁª¼ê¤¬¥Ð¥ë¥Ü¥é¡¦¥·¥å¥Ý¥¿¡¼¥³¥Ð¡¼¡£ËÌ¸ý¤â¡¢¼«¤é¤¬Âº·É¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2008Ç¯ËÌµþ¡¢2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¤Î2Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Èà½÷¤â¤Þ¤¿72.28m¤È¤¤¤¦½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÎÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¥·¥å¥Ý¥¿¡¼¥³¥Ð¡¼¤â¥À¥Ê¡¦¥¶¡¼¥È¥×¥³¥Ð¡¼¤È¿Æ¤·¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥À¥Ê¤È²ñ¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µ±¤«¤·¤¤Îò»ËÅª¥¹¥í¥ï¡¼¤¿¤Á¤ËÂ³¤¯¥Á¥§¥³Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢¤³¤³10Ç¯¤Û¤É¸«Îô¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò¤Î¥Á¥§¥³¤ÎÁª¼ê¤¬¶ä¤ÈÆ¼¤Î2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¤È¤¤¹¤Ç¤ËÎ¾Áª¼ê¤È¤â30Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥§¥³¤Î»ØÆ³¿Ø¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¼ã¤¤ºÍÇ½¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Á¥§¥³¤Î¤ä¤êÅê¤²³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿ËÌ¸ý
¡¡70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÇ»Ì©¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤â¤È¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Á¥§¥³¤ä¤êÅê¤²¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢±ó¤¯ÆüËÜ¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤¬ËÌ¸ý¤À¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¡¢ËÌ¸ý¤Ï»ØÆ³¼Ô¤òµá¤á¤ÆË¬¤Í¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥À¥ô¥£¥È¡¦¥»¥±¥é¡¼¥¯¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡¡À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤¤¤¦Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»ØÆ³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ËÌ¸ý¤ÎÏÃ¤ò¡¢¥»¥±¥é¡¼¥¯¤Ï¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥»¥±¥é¡¼¥¯¤Î¤â¤È¤ÇÎý½¬¤·¤Æ4Ç¯¤¬²á¤®¤¿2023Ç¯½©¡¢¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¤ÇËÌ¸ý¤ÏÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Á¥§¥³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢iSport.cz¤Ï¡¢ËÌ¸ý¤È¥»¥±¥é¡¼¥¯¤¬µòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ü¥Ø¥ß¥¢À¾Éô¤Î¥É¥Þ¥¸¥å¥ê¥Ä¥§»Ô¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥»¥±¥é¡¼¥¯¤Î¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥ë¥«¤Ë¥Á¥§¥³¸ì¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤º¸ÀÍÕ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï±Ñ¸ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥É¥¤¥Ä¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é»ä¤¬¥É¥¤¥Ä¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¥Ï¥ë¥«¤Ï¸À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿·¤·¤¯½¬¤¦¤Ê¤é¥Á¥§¥³¸ì¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ï¥ë¥«¤¬¥Á¥§¥³¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æó¿Í¤ÏÅö½é¡¢Îý½¬¤Ç»È¤¦É½¸½¤ÎÆüËÜ¸ì¡¦¥Á¥§¥³¸ì¤ÎÂÐ±þÉ½¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¥§¥³¤Î¤ä¤êÅê¤²¤Î»ØÆ³¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÃ±¸ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ëÆüËÜ¸ìÉ½¸½¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ä¤êÅê¤²¤Î³µÇ°¤ò¡¢ËÌ¸ý¤Ï¥Á¥§¥³¸ì¤È¤È¤â¤Ë¤Þ¤â¤Ê¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥±¥é¡¼¥¯¤Ï¤³¤È¤Ð¤ÎÌÌ¤Ç¤âËÌ¸ý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¥Ï¥ë¥«¤Ë¥Á¥§¥³¸ì¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤ì¤òµÛ¼ý¤·¤ÆÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥Ï¥ë¥«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊû¤²¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÄ¾Á°¤Î2024Ç¯7·î¤ÎiSport.cz¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÌ¸ý¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤Î¥Ú¥È¥é¡¦¥·¥Á¥ã¥³¥Ð¡¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÍ½Áª14°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À21ºÐ¤ÎÈà½÷¤ÏÃå¡¹¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¥ë¥¹¥Ê¡¼¥Ó¡¼¥ëÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¥×¥ë¥¼¥Ë¥åÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÈà½÷¤â¤Þ¤¿¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¥»¥±¥é¡¼¥¯¤Î¤â¤È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¥É¥Þ¥¸¥å¥ê¥Ä¥§¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ËÌ¸ý¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥Á¥ã¥³¥Ð¡¼¤ÏÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆËÌ¸ý¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¹¬¤»¡£¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ë¥«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊû¤²¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¤´Ý¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢»ä¤ÏÁ°¤ËÅê¤²¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤±¤É¡¢¥Ï¥ë¥«¤Ï¸å¤í¤ËÅê¤²¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Á¤âº®¤¸¤Ã¤ÆÃ¯¤¬ºÇ½é¤ËÌÜ°õ¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«¶¥¤Ã¤¿¤ê¡¢Åê¤²¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¶¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë2020Ç¯¥É¥Þ¥¸¥å¥ê¥Ä¥§¤ÇÎý½¬¸å¤Î¥·¥Á¥ã¥³¥Ð¡¼¤ÈËÌ¸ý
¥Ï¥ë¥«¤ÎÂ¸ºß¤Ç¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥»¥±¥é¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥§¥³¤ÎÎ¦¾åÏ¢ÌÁ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»ØÆ³¤Ë¤¦¤Ä¤Ä¤òÈ´¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Íý²ò¤Î¤Ê¤¤¥Á¥§¥³¿Í¤«¤éÏ¢ÌÁ¤Ë¶ì¾ð¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤â¥»¥±¥é¡¼¥¯¤ÏÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï»þ´Ö¤ò¼é¤ë¤·¡¢¸¬µõ¤Ë¥³¡¼¥Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¤É¤¦¥±¥¢¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¥Ï¥ë¥«¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤Ç¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÌ¸ý¤Ï¼«Ê¬¤¬Í½Áª¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËË¤Ë¾®¤µ¤Ê¥Á¥§¥³¹ñ´ú¤ò¥Ú¥¤¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥³Áª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¡×¤ÈËÌ¸ý¤Ï¸À¤¦¡£
ËÌ¸ý¤Î¥Á¥§¥³¸ì¤È¤ä¤êÅê¤²¥¹¥¥ë¤ò°é¤Æ¤¿³¹¥É¥Þ¥¸¥å¥ê¥Ä¥§
¡¡¥»¥±¥é¡¼¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤È¤¤É¤Îý½¬¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¡Ö¥¤¥¹¥¯¥é¡¦¥É¥Þ¥¸¥å¥ê¥Ä¥§¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ë¥ô¥£¤³¤È¥Ñ¥ô¥§¥ë¡¦¥Û¥ë¥Ð¡¼¥È¤¬ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥±¥é¡¼¥¯¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤âÆüËÜ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥É¥Þ¥¸¥å¥ê¥Ä¥§¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¥»¥±¥é¡¼¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÎý½¬¤·¡¢Æ±¤¸¥«¥Õ¥§¤ËÄÌ¤¤¡¢Æ±¤¸¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¡¢Æ±¤¸¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò¤·¡¢ËÌ¸ý¤Î¥Á¥§¥³¸ì¤È¤ä¤êÅê¤²¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¤³¤Î³¹¤Î¿Í¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£8·î12Æü¤Î½Ë²ì²ñ¤Ç¥»¥±¥é¡¼¥¯¤Ï¾Ð´é¤Ç¤³¤¦¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¤Íè¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¤¹¤Ð¤é¤·¤¤À®²Ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¥·¥å¥Ý¥¿¡¼¥³¥Ð¡¼¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÏÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤¤¤è¤¤¤èÍèÇ¯¤Ï¡¢ËÌ¸ý¤È¥»¥±¥é¡¼¥¯¤¬Æó¿Í¤ÇºÇ½é¤ËÀßÄê¤·¤¿ÌÜÉ¸¡¢Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê³á¸¶ ½é±Ç¡Ë