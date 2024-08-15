¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÁá¼Â¤¬±äÄ¹£±£°²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡¡£²Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦ÃæÂ¼¿´Âç¤¬´°Éõ¡õ¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡Ö¤³¤Î²ó¤Ç·è¤á¤Ê¤¤¤È¡×
¢¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£¹ÆüÌÜ¡¡¢¦£²²óÀï¡¡Áá¼Â£±¡½£°Äá²¬Åì¡á±äÄ¹£±£°²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡á¡Ê£±£µÆü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Áá¼Â¤¬±äÄ¹£±£°²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ÇÄá²¬Åì¤òÇË¤ê¡¢£±£¶¶¯¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿£±£°²óÎ¢¤Î¹¶·â¡£¹ñ¸÷æÆ°ìÎÝ¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬µ¾ÂÇ¤ò·è¤á£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¾¾ÈøÍ¤¿¿Ãæ·ø¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬·É±ó¤µ¤ìËþÎÝ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç£±£°²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¿´ÂçÅê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼éÈ÷¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î²ó¤Ç·è¤á¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢½éµå¤«¤é¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò£±µå¤Ç»ÅÎ±¤á¡¢±¦±Û¤¨¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¡£¥Ê¥¤¥ó¤¬¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢´¿´î¤ÎÎØ¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÀè¤ËÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡×¤È£´°ÂÂÇ£¶»°¿¶¤Î¹¥Åê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áá¼Â¤Ï¥Ù¥¹¥È£´¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£±£µÇ¯°ÊÍè¤Î£³²óÀï¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î»î¹ç¤â°ìÀï°ì¾¡¤Ç¡¢Á´°÷Ìîµå¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£