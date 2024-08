■8thフルアルバム『Rest In Misery』



2024年10月16日発売RLCA-1213 \2,530(in tax)1. どうしようもないクズばかり2. Stop Killing Children For Oil3. Live or Die4. 掃き溜め5. Racism Must Die6. 人間狩り7. Why is the World Silent?8. Dirty Rotten LDP9. War Is Business