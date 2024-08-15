SLANG、10年ぶり8thフルアルバム『Rest In Misery』を10月リリース
SLANGが10月16日、10年ぶり8枚目のフルアルバム『Rest In Misery』をリリースすることが発表となった。
◆SLANG 画像
アルバム『Rest In Misery』には、よりハードに進化したサウンドと社会に対するリアルなリリック表現など、ハードコアの真髄ともいえるナンバー9曲が収録される予定だ。
■8thフルアルバム『Rest In Misery』
RLCA-1213 \2,530(in tax)
1. どうしようもないクズばかり
2. Stop Killing Children For Oil
3. Live or Die
4. 掃き溜め
5. Racism Must Die
6. 人間狩り
7. Why is the World Silent?
8. Dirty Rotten LDP
9. War Is Business
■＜HAWAIIAN6 presents ECHOES 2024＞
10月26日(土) 神奈川・川崎CLUB CITTA'
10月27日(日) 神奈川・川崎CLUB CITTA'
▼10月26日出演者
HAWAIIAN6 / AGGROKNUCKLE / dustbox / ENDZWECK / FOMARE / G-FREAK FACTORY / KiM / locofrank / Low IQ 01 & THE RHYTHEM MAKERS / OVER ARM THROW / 地獄車 / 鐵槌 / バックドロップシンデレラ
▼10月27日出演者
HAWAIIAN6 / bacho / FOR A REASON / JasonAndrew / KAMOMEKAMOME / KUZIRA / MONOEYES / NUMB / PALM / SIX LOUNGE / STOMPIN'BIRD / SLANG / 九狼吽
▼チケット
・単日：6300円
・2日通し：12000円
一般販売：9/1(日)〜
【e+ プレオーダー】
受付期間：8/10(土)〜8/25(日)
https://eplus.jp/sf/search?block=true&keyword=ECHOES%202024&kogyo=415236&kogyo=415254
関連リンク
◆SLANG オフィシャルX
◆SLANG オフィシャルサイト