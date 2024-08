¼«Ê¬»ÅÍÍ¡õ´°Á´¿©¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡ªIkoh¡ÖMY PERFECT PROTEIN¡×

Ikohは、自分仕様&完全食プロテイン「MY PERFECT PROTEIN」を2024年8月20日より世界最大級のオンラインマーケットAmazonにて発売します。

Ikohは、自分仕様&完全食プロテイン「MY PERFECT PROTEIN」を2024年8月20日より世界最大級のオンラインマーケットAmazonにて発売。

「ココロとカラダをポジティブに」をモットーに、健康と美容の観点から「多様性・自分らしさ」を応援する自分仕様&完全食「MY PERFECT PROTEIN」で個々のニーズや好みに応じたプロテインを提供しています。

《完全栄養食プロテイン》

厚生労働省が定める1日に必要な全ての栄養素(ビタミン13種類、ミネラル13種類、オメガ3、オメガ6、食物繊維)が入っているので、1日に必要な栄養素を美味しく効率的に摂取することができます。

《個々のニーズや好みに対応、適切な自分磨き》

素早く吸収されるホエイ(WPI)と緩やかに吸収されるソイ、ピー(えんどう豆)の3種をあわせ、効率的なタンパク質摂取を実現しました。

厚生労働省が定める1日に必要な栄養素だけでなく、追加栄養素として26種類用意しています。

自分が欲しい栄養素を追加することが可能です。

《味の種類が豊富》

20種類以上の味を用意しています。

定番のチョコレートやバニラ、ミルクティー、アサイー、マンゴーなど豊富です。

飽きることなく、プロテインを楽しめます。

《カラダにやさしく、嬉しいギルトフリー》

グルテンフリー、人工甘味料不使用、遺伝子組み換え原料不使用、保存料不使用、酸化防止剤不使用、防腐剤不使用、コレステロールフリー、トランス脂肪酸フリー。

《SDGs 脱プラスチック パッケージ》

自分の健康と一緒に、自然の健康も見直す試みも実施しています。

