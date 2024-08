紙製商品や人形など日本文化を感じられる！エーゾーン／久月「多組 TAKUMI SHOP」

エーゾーンは、羽田空港第3ターミナル直結のホテル・温泉・ショッピング・グルメなどを備えた複合施設「羽田エアポートガーデン」内の日本文化を紹介するジャパンプロムナードに人形の「久月」との共同運営店舗「多組 TAKUMI SHOP」をオープンしました。

エーゾーン/久月「多組 TAKUMI SHOP」

■店舗概要

店舗名 : 多組 TAKUMI SHOP 羽田エアポートガーデン店

開店日 : 2024年7月11日(木)

所在地 : 〒144-0041 東京都大田区羽田空港2丁目7-1

アクセス: 京浜急行・東京モノレール 羽田空港第3ターミナル 直結

営業時間: 10:00〜20:00

定休日 : なし

■新店舗オープンの背景

久月は天保6年(1835年)5月浅草橋にて創業され、伝統を重んじ受け継ぎつつも、時代の変化に応じ、現在のニーズにより添った人形作りを進めています。

2023年にはメガハウス社のフィギュア製作のノウハウを融合させた「ONE PIECE」の日本人形「小紫」を開発、製作され、老舗の技術を生かし新しい事に積極的に挑戦されています。

また、Azoneは道具、接着材を一切使用せず自然に優しい素材(木、紙、竹)を使用した地球環境に優しい精密クラフト商材を開発、製造、販売しています。

伝統(tradition)「久月」と革新(innovation)「Azone」のコラボレーションが生み出した日本的文化を国内外の方が楽しめます。

