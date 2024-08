¹¶¤á¤È¼é¤ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¡ª´ë¶È¾ðÊó²½¶¨²ñ¡ÖÂè4²ó IT¶¨²ñ Digital Days 2024¡×

公益社団法人企業情報化協会は、「第4回 IT協会 Digital Days 2024」をオンラインアーカイブ配信で2024年9月17日(火)まで公開中です。

公益社団法人企業情報化協会「第4回 IT協会 Digital Days 2024」

タイトル : 第4回 IT協会 Digital Days 2024

激動の時代を生き抜く「攻め」と「守り」のデジタル戦略

主催 : 公益社団法人企業情報化協会(IT協会)

特設サイト:

https://jiit.or.jp/lp/im/2024_digitaldays/

開催方法 : 事前収録によるオンラインアーカイブ配信

配信期間 : 2024年9月17日(火)まで

参加費用 : 無料(登録制)

視聴方法 : ブラウザ上で視聴いただけます

■基調講演

(DX戦略&AI新潮流領域)

旭化成におけるデジタル共創戦略

旭化成 取締役副社長 研究開発・DX統括 久世 和資氏

(サイバーセキュリティ領域)

デジタル化された事業と業務を破壊する「脅威アクター」への向き合い方

株式会社サイバーディフェンス研究所 専務理事/上級分析官 名和 利男氏

■DX戦略&AI新潮流領域

デジタル戦略、イノベーション創出に資する最新生成AI利活用とDX推進の具体的実践事例

https://jiit.or.jp/lp/im/2024_digitaldays/DD.php

◆実践事例講演

ミスミグループ本社

トラスコ中山

ニッセイ情報テクノロジー

大阪ガス/オージス総研

◆IT賞受賞企業に見るイノベーションのカタチ

HILLTOP

wash-plus

◆最新技術動向セッション

(DX価値創造モデル) 日本電気

(AI活用のソフトウェア開発) オーティファイ

(ハイブリットワークスタイル) Neatframe

(再考・デジタル戦略) エル・ティー・エス

◆特別セッション

NTTデータ

デジタル技術を活用したビジネス変革や社会課題の解決に向けて

https://jiit.or.jp/lp/im/2024_digitaldays/special_sn.php

日本能率協会マネジメントセンター

ビジネスとシステムを橋渡しする「発注者側」のDX人材育成を目指して

https://jiit.or.jp/lp/im/2024_digitaldays/special_sj.php

■サイバーセキュリティ領域

(第11回 情報セキュリティシンポジウム)

複雑化するサイバー脅威に対して求められる人財育成と最新防御方法

https://jiit.or.jp/lp/im/2024_digitaldays/SEC.php

◆実践事例講演

日立製作所

一般財団法人日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会

◆最新技術動向セッション

(セキュリティ人材育成) NRIセキュアテクノロジーズ

(戦略的データ利活用) Acompany

(サイバー攻撃対策) 電通総研

(EDR利活用) エムオーテックス

(脅威インテリジェンス) レコーデッド・フューチャー・ジャパン

(脆弱性管理) Regrit Partners

■参加対象

・企業経営者・役員

・IT/情報システム部門責任者、情報システム機能子会社責任者

・情報セキュリティ部門担当者・責任者

・業務改革、デジタル業務改革の担当者・責任者

・経営企画部門担当者・責任者

・マーケティング部門担当者・責任者

・ITベンダー企業ご担当者・責任者

・コールセンター/コンタクトセンター運営担当者・責任者

■協賛企業

■協力・後援

・特定非営利活動法人ITコーディネータ協会

・一般社団法人iCD協会

・特定非営利活動法人 itSMF Japan

・一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会

・一般社団法人情報サービス産業協会

