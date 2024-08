「Zusi Dance Studio Ales」では、今回、2024年10月13日(日)に開催される「YOKOHAMA Arts Show Collection Vol.1」の5つの部門において一般モデル募集を行います。

Zusi Dance Studio Ales「YOKOHAMA Arts Show Collection Vol.1」一般モデル募集

名称 : YOKOHAMA Arts Show Collection Vol.1

内容 : 夢を大きく超える未来への懸け橋(5つのブランドコレクション)

(1)フラワーアートヘッドドレス

(2)墨絵和装

(3)ペイント和創作リメイク衣装

(4)帯ブーツ

(5)着物ランウェイ

公演日: 2024年10月13日(日) 横浜 紅葉坂ホール

時間 : 開場16:30 開演17:00

料金 : VIP席 6,500円 一般席 5,000円

「Zusi Dance Studio Ales」では、今回、2024年10月13日(日)に開催される「YOKOHAMA Arts Show Collection Vol.1」の5つの部門において一般モデル募集を行います。

当スタジオは日本の伝統的な着物文化と現代のダンスを彩・静・動で表現、ダンス×アートを融合させた「ダンスARTS」という新たなジャンルの芸術作品(画像・動画)を生み出す為のアーティストパフォーマーの育成を行っています。

■日本文化を世界へ

「YOKOHAMA Arts Show Collection Vol.1」は和文化のすばらしさを海外の方にも伝えるべく、2024年初めて開催するcollectionのステージです。

音楽×ダンス×ウォーキングショーを融合した新ジャンルのファッションショー。

一つの表現手法に拘らず、様々な形態のアーティストがコラボレーションすることで、より多くの表現方法が生まれる新時代の芸術の祭典として、また将来有望なアーティストやクリエイターの登竜門として、活躍の機会広がる場となるようなステージを開催します。

日本文化に興味がある方、創作和装のお衣裳を着てみたい方、モデルとして大きなステージの舞台に立ちたい方、今後モデル活動を仕事としてスカウトを受けたい方など、一般の方から、職業としてモデルに興味がある方まで幅広く募集します。

<「YOKOHAMA Arts Show Collection」動画>

【出演内容】

「YOKOHAMA ARTS SHOW collection Vol.1」

募集内容:モデル枠 〜ランウェイウォーキング〜

◆モデルとしてステージに立ちたい方(年齢問わず)

着物コレクション・ドレスデザイナーコレクション

◆下記の5つのスタイルでのモデル様を募集します

(1)フラワーアートヘッドドレス(ブランド:HIKO×fian):募集10名

(2)墨絵和装(ブランド:美之-miyuki-):募集15名

(3)ペイント和創作リメイク衣装(デザイナー:福本美波):募集3名

(4)帯ブーツ(ブランド:『Wao bi(美)』):募集5名

(3)着物ランウェイ(ブランド:ヘッドドレスファビラス):募集10名

日時 :2024年10月13日(日) 横浜 紅葉坂ホール

開場 :16:30 開演17:00(19:30 終演)

リハーサル 9月24日(火)10:00〜15:00の間で都合の良い時間

参加費用:エントリー25,000円(チケット4枚を含む)

※ 別途、2〜3回レッスンを行います。

(別途:費用)

※ (2)のcollectionにおいては、本番日のみの参加で出演いただけます。

<エントリー締め切り>

2024年9月末日

<申し込み先>

アーティストパフォーマー 公式LINE :

https://lin.ee/psP7Lpd

またはe-mail:

ales.zusi@gmail.com

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本文化×ダンス×アートのファッションショー!YOKOHAMA Arts Show Collection Vol.1 appeared first on Dtimes.