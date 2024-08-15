¡ÚÂæÉ÷7¹æ¡ÛÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ç16Æü´ØÅì¤ËºÇÀÜ¶á¤«¡¡¸©Æâ¤Ï¾å¡¦Ãæ±Û¤Î»³±è¤¤Ãæ¿´¤Ë±«¡¡17Æü¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤ª¤½¤ì¤â¡¡¡Ô¿·³ã¡Õ
¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ÎÂæÉ÷7¹æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤òËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¤µ¤é¤ËÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢¤¢¤¹16Æü¤Ë´ØÅì¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¿·³ã¸©¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢14Æü¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ä¤äÅì´ó¤ê¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤ÎÃí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¼¡Âè¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16Æü¤ÏÂæÉ÷£·¹æ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é°ËÆ¦½ôÅçÉÕ¶á¤òËÌ¾å¤·¡¢ÅìÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ï¤¯¤â¤ê¤Î¤Á»þ¡¹±«¤Ç¡¢Ãë²á¤®¤«¤éÍë¤òÈ¼¤¤·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾å±Û¤äÃæ±Û¤Î»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸ÃÏ°è¤Ç¹ß¤êÂ³¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢17Æü¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¸©Æâ¤ÇÂç±«·ÙÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¤äÅìËÌÊýÌÌ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£