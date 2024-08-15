¤Þ¤µ¤«¤Î¡È8·î15Æü¡É¤Ë¡Ä¸ø¶¦ÊüÁ÷¤ÎÁê¼¡¤°ÉÔ¾Í»ö¤Ë´Ú¹ñÂç³Ø¶µ¼ø¤¬°ì³å¡ª¡Ö1·î¤Ë¤ÏÆÈÅç¤òÆüËÜ¤Î¿å°è¤È¤·¤Æ¡×
´Ú¹ñ¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖKBS¡×¤¬¡È¤Ç¤¿¤é¤á¡É¤Ê´Ú¹ñ¹ñ´ú¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤¬°ì³å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛKBS¤¬ÊüÁ÷¤·¤¿¡È¤Ç¤¿¤é¤á¡É´Ú¹ñ¹ñ´ú
ÆüËÜ¤Ç¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë8·î15Æü¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò½Ë¤¦Æü¡×¤È¤·¤Æ¡È¸÷ÉüÀá¡Ê¥¯¥¡¥ó¥Ü¥¯¥Á¥ç¥ë¡Ë¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê8·î15Æü¸áÁ°¡¢KBS1¤Ç¤Ï¡ØÂè79¼þÇ¯¸÷ÉüÀá·Ä½Ë¼°¡Ù¤¬À¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ä¾Á°¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
µ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¥½¥¦¥ë¤ÎÅ·µ¤¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëºÝ¡¢²èÌÌ¤Îº¸Â¦¤Ë¤ÏÊÒ¼ê¤Ë´Ú¹ñ¹ñ´ú¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤À¤¬¡¢¹ñ´ú¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È´¥º¥Ô¬Î¥¡É¡ÊÀÖ¤ÈÀÄ¤ÎÉôÊ¬¡Ë¤¬È¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿¿®½÷»ÒÂç³Ø¤Î¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥É¥¯¶µ¼ø¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÃÎ¤ê¡¢¹ñ´ú¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¸í¤Ã¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢KBS¤Ï¸÷ÉüÀá¤¬»Ï¤Þ¤ë15Æü0»þ¤«¤é¡ØKBSÃæ·ÑÀÊ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤ÎÁ´ÉôÌç¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ø±é¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÏ¿²è¡¦²òÀâ¤·¡¢±éÁÕ¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÆ±»þ¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âµéÊ¸²½¤ÎÂç½°²½¤Ë´óÍ¿¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈÖÁÈ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢8·î15Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢µî¤ë6·î29Æü¤Î¡ÖÂè15²ó´Ú¹ñ¥ª¥Ú¥é¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ú¥é¡ØÄ³¡¹É×¿Í¡Ù¤¬Ï¿²èÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ØÄ³¡¹É×¿Í¡Ù¤Ï19À¤µª¤ÎÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢ÃåÊª¤ä¹ñ²È¤Î¡Ø·¯¤¬Âå¡Ù¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ª¥Ú¥é¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¸÷ÉüÀá¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤âÄóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¶µ¼ø¤Ï¡ØÄ³¡¹É×¿Í¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö1·î¡¢KBS1¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹9¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆÈÅç¤¬ÆüËÜ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°èÆâ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÃÏ¿Þ¤ò»È¤Ã¤ÆÏÀÆñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö»ëÄ°¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤ÏÊüÁ÷¥ß¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Õºá¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ø¶¦ÊüÁ÷¤ÇÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ºÆÈ¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°ìÁØÃí°Õ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë