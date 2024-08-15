¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê40Ç¯¡Ä´ÔÎñº§¤Î¥ï¥±¤¢¤êÉ×ÉØ¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢ÊÌ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡§²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
8·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊËè½µÆüÍËÌë8»þ50Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃæÌÜ¹õ±Ø¡ÊÅìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¡Ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¤«¤ó¤¸¤µ¤ó(60)¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTVer¡§¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê40Ç¯¡Ä´ÔÎñº§¤Î¥ï¥±¤¢¤êÉ×ÉØ¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢ÊÌ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡õ½éÎø¤Î¿Í¤Ï»Ö´êÊ¼¤Ë¡Ä90ºÐ¤¬¸ì¤ë¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÀÄ½Õ¡×
¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¤Ï¶µ°é¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¶µ°é¤òÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÃç´Ö¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢23ÇÕ¤â°û¤ó¤À¤È¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â±üÍÍ¤ËÅÅÏÃ¡£ÅÅÏÃ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¡¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤Ï¶á½ê¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÅþÃå¡ª ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²¼¤Ç¤ä¤Ã¤È±ü¤µ¤ó¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ìµ»öOK¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸¼´Ø¤òÆþ¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª ËÜÅö¤Ë¡Ê¤³¤¦¤¤¤¦¥í¥±¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢±üÍÍ¤Î¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤³¤ÎÈþ¤·¤µ¡ª ¡Ö¤¤¤§¡¼¤¤¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ª¤¤ì¤¤¡ª¡×¤È¤Ï¤ä¤·Î©¤Æ¤ë¤«¤ó¤¸¤µ¤ó(¾Ð)¡£
É×ÉØ¤Ç³¨²è¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï2¿Í¤Î¥¹¥Æ¥¤ÊºîÉÊ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤ÇÈÕ¼à¤¹¤ë¤Î¤âÆü²Ý¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ä¤ª¤Á¤ç¤³¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¡Ö³¹¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¿©ºà¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª²È¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¡×¡Ê¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¡Ë¡£¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÎÁÍý³Ø¹»¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï2¿Í¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¤Ë´ÔÎñº§¡£¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¤Ï½éº§¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹âÇ¯¤Î½÷À¤ÎÀ±¤È¤·¤Æ¡¢60ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÈäÏª±ã¤ÎÆ°²è¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë²ñ¾ì¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¡£¡Ö¡È¤Ê¤ó¤«¤¢¤¤¤Ä¤é¥¢¥Û¤ä¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÍÙ¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
30ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤¿¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢27ºÐ¤È21ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡£¸µºÊ¤ÏÂ¾³¦¤·¤Æ10Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ä¤½¤¦¤Ç¡¢¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤µ¤ó¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤âºÆº§¤Ë¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¤È¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö80ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÀ¸¤¤ë¤«¤Ê¡© »Ä¤ê¤Î20Ç¯¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¹Í¤¨¤¿»þ¡¢Èà½÷¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤¤Á¤ó¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¡¢ÆüÈæÃ«¾¾ËÜÏ°¤Ç¼°¤òµó¤²¤¿¡£180Ì¾°Ê¾å¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÂçÁû¤®¤À¤Í¡ª¡×¡Ê¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¡Ë¡£¼Â¤Ï2¿Í¤Ï20Âå¤Ç1ÅÙ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ¡¢Ìó2Ç¯´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼è°úÀè¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¡£¡Ö¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤é¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ä
¤·¤«¤·¡¢¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¤¬»¥ËÚ¤ËÅ¾¶Ð¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï¤³¤Î»þ¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
Éü±ï¤·¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¡£¶¦ÄÌ¤Î¾å»Ê¤ò¼Å¤Ö²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ½é¤ÏÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤Ç°û¤ó¤Çµ¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï²¿ÅÙ¤«²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¡¢²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¡¢¡È¤Þ¤¿ÉÕ¤¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ê¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¡Ë¡£
¡Ö¡Ê·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ë¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡Á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥³¥í¥Ê¤¬³¹¤ò½±¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤ªÅ¹¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«Á³¤È¡Ö¥ï¥¤¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ²È¤Ç°û¤à¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¡£¡Ö¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤¤¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò³«¤±¤Æ¡Ä¡£2¿Í¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥³¥í¥Ê¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¡Ë¡£
¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍÅª¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¤Í¾À¸¤ÇÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤¤¡£¡Ê¤À¤«¤é¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¤È¡Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢²ð¸î¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¤¬ËÜ²»(¡©)¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤·¤Ê¤¤¤·(¾Ð)¡×¤È¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤ÇÊÖ¤¹¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö´ÔÎñº§¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ï¼ã¤¤¤¦¤Á¤ËÃå¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¨¥¹¥Æ¹Ô¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥É¥ì¥¹¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃå¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤È¡£¡ØÃå¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡ª¡Ù¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ëµ¤¤¬¹ç¤¦¤Î¤Ç³Ú¤·¤¤¤·¡¢20Âå¤Îº¢¤Ï¤è¤¯·ö²Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¡£20Âå¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î»þ¡¢ÊÌ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ÔÎñº§¤Ç¡ÈÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿2¿Í¡Ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª
ÆüÍËÌë8»þ50Ê¬¤«¤é¤Ï¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÚÂ¤ÎÆ§¤ß¾ì¤¬¤Ê¤¤¡ª¡©¶ÄÅ·¥â¥Î²°Éß¡õ³÷ÅÄ¤Î°¥½¥²è²È¡Û¤òÊüÁ÷¡ª
¢§°Ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¡ªÃÓ¿¬¤ÎÊª¤À¤é¤±¥Ï¥¦¥¹
¢§ºÊ¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡ª¸¥¿ÈÉ×¤¬ºî¤ë°¦É×ÊÛÅö
¢§°¥½¥¤È¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë²è²È¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¤â³«Éõ¤·¤¿¤¤Êª
¢§ÎÞ¡Ä¼ã¸«¤¨É×¤¬´Ó¤¯Ë´¤ºÊ¤Ø¤Î°¦
¡ÚÆ°²è¡ÛTVer¡§¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê40Ç¯¡Ä´ÔÎñº§¤Î¥ï¥±¤¢¤êÉ×ÉØ¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢ÊÌ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡õ½éÎø¤Î¿Í¤Ï»Ö´êÊ¼¤Ë¡Ä90ºÐ¤¬¸ì¤ë¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÀÄ½Õ¡×
¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¤Ï¶µ°é¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¶µ°é¤òÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÃç´Ö¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢23ÇÕ¤â°û¤ó¤À¤È¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â±üÍÍ¤ËÅÅÏÃ¡£ÅÅÏÃ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¡¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤Ï¶á½ê¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÅþÃå¡ª ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²¼¤Ç¤ä¤Ã¤È±ü¤µ¤ó¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ìµ»öOK¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸¼´Ø¤òÆþ¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª ËÜÅö¤Ë¡Ê¤³¤¦¤¤¤¦¥í¥±¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢±üÍÍ¤Î¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤³¤ÎÈþ¤·¤µ¡ª ¡Ö¤¤¤§¡¼¤¤¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ª¤¤ì¤¤¡ª¡×¤È¤Ï¤ä¤·Î©¤Æ¤ë¤«¤ó¤¸¤µ¤ó(¾Ð)¡£
É×ÉØ¤Ç³¨²è¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï2¿Í¤Î¥¹¥Æ¥¤ÊºîÉÊ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤ÇÈÕ¼à¤¹¤ë¤Î¤âÆü²Ý¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ä¤ª¤Á¤ç¤³¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¡Ö³¹¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¿©ºà¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª²È¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¡×¡Ê¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¡Ë¡£¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÎÁÍý³Ø¹»¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï2¿Í¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¤Ë´ÔÎñº§¡£¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¤Ï½éº§¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹âÇ¯¤Î½÷À¤ÎÀ±¤È¤·¤Æ¡¢60ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÈäÏª±ã¤ÎÆ°²è¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë²ñ¾ì¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¡£¡Ö¡È¤Ê¤ó¤«¤¢¤¤¤Ä¤é¥¢¥Û¤ä¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÍÙ¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
30ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤¿¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢27ºÐ¤È21ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡£¸µºÊ¤ÏÂ¾³¦¤·¤Æ10Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ä¤½¤¦¤Ç¡¢¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤µ¤ó¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤âºÆº§¤Ë¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¤È¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö80ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÀ¸¤¤ë¤«¤Ê¡© »Ä¤ê¤Î20Ç¯¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¹Í¤¨¤¿»þ¡¢Èà½÷¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤¤Á¤ó¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¡¢ÆüÈæÃ«¾¾ËÜÏ°¤Ç¼°¤òµó¤²¤¿¡£180Ì¾°Ê¾å¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÂçÁû¤®¤À¤Í¡ª¡×¡Ê¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¡Ë¡£¼Â¤Ï2¿Í¤Ï20Âå¤Ç1ÅÙ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ¡¢Ìó2Ç¯´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼è°úÀè¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¡£¡Ö¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤é¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ä
¤·¤«¤·¡¢¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¤¬»¥ËÚ¤ËÅ¾¶Ð¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï¤³¤Î»þ¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
Éü±ï¤·¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¡£¶¦ÄÌ¤Î¾å»Ê¤ò¼Å¤Ö²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ½é¤ÏÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤Ç°û¤ó¤Çµ¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï²¿ÅÙ¤«²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¡¢²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¡¢¡È¤Þ¤¿ÉÕ¤¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ê¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¡Ë¡£
¡Ö¡Ê·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ë¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡Á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥³¥í¥Ê¤¬³¹¤ò½±¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤ªÅ¹¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«Á³¤È¡Ö¥ï¥¤¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ²È¤Ç°û¤à¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¡£¡Ö¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤¤¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò³«¤±¤Æ¡Ä¡£2¿Í¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥³¥í¥Ê¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¡Ë¡£
¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍÅª¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¤Í¾À¸¤ÇÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤¤¡£¡Ê¤À¤«¤é¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¤È¡Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢²ð¸î¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¤¬ËÜ²»(¡©)¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤·¤Ê¤¤¤·(¾Ð)¡×¤È¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤ÇÊÖ¤¹¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö´ÔÎñº§¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤¸¤å¤ó¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ï¼ã¤¤¤¦¤Á¤ËÃå¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¨¥¹¥Æ¹Ô¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥É¥ì¥¹¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃå¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤È¡£¡ØÃå¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡ª¡Ù¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¤«¤ó¤¸¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ëµ¤¤¬¹ç¤¦¤Î¤Ç³Ú¤·¤¤¤·¡¢20Âå¤Îº¢¤Ï¤è¤¯·ö²Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¡£20Âå¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î»þ¡¢ÊÌ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ÔÎñº§¤Ç¡ÈÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿2¿Í¡Ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª
ÆüÍËÌë8»þ50Ê¬¤«¤é¤Ï¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÚÂ¤ÎÆ§¤ß¾ì¤¬¤Ê¤¤¡ª¡©¶ÄÅ·¥â¥Î²°Éß¡õ³÷ÅÄ¤Î°¥½¥²è²È¡Û¤òÊüÁ÷¡ª
¢§°Ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¡ªÃÓ¿¬¤ÎÊª¤À¤é¤±¥Ï¥¦¥¹
¢§ºÊ¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡ª¸¥¿ÈÉ×¤¬ºî¤ë°¦É×ÊÛÅö
¢§°¥½¥¤È¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë²è²È¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¤â³«Éõ¤·¤¿¤¤Êª
¢§ÎÞ¡Ä¼ã¸«¤¨É×¤¬´Ó¤¯Ë´¤ºÊ¤Ø¤Î°¦