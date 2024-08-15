½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ìÂç¥±¥¬¡¡»°½Å¤Ç½é¤Î¥¯¥Þ¥¢¥é¡¼¥È·ÙÊó¡¡Æ¬¤ä´é¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤Æ½Ð·ì¤·±¦Â¹üÀÞ
14ÆüÍ¼Êý¡¢»°½Å¸©ÂçµªÄ®¤Î·§Ìî¸ÅÆ»¥Ä¥Å¥é¥ÈÆ½¤ÎÅÐ»³¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢70Âå¤Î½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Æ¬¤äÂ¤Ê¤É¤ËÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ»°½Å¸©¤Ï15Æü¡¢Ãí°Õ¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö¥¯¥Þ¥¢¥é¡¼¥È¡×¤Î·ÙÊó¤ò½é¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦14Æü¸á¸å4»þº¢¡¢½÷À¤Ï·§Ìî¸ÅÆ»°ËÀªÏ©¤Î¥Ä¥Å¥é¥ÈÆ½¤ò°ì¿Í¤ÇÅÐ¤ê¡¢ÂçµªÄ®Â¦¤ÎÅÐ»³¸ý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¼»³¤·¡¢½¸Íî¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÆ¬¤ä´é¡¢¸ª¤Ê¤É¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤Æ½Ð·ì¤·¡¢±¦Â¤ò¹üÀÞ¤¹¤ëÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëºÝ¤Î°Õ¼±¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»°½Å¸©¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢15Æü¤«¤é10·î14Æü¤Þ¤Ç¤Î2¥«·î´Ö¡¢¡Ö¥¯¥Þ¥¢¥é¡¼¥È¡×¤Î·ÙÊó¤òÂçµªÄ®¤ÈµªËÌÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçµªÄ®¤Ï¥Ä¥Å¥é¥ÈÆ½¤ÎÅÐ»³¸ý¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤¹´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÉºÒÌµÀþ¤Ë¤è¤ëÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÎÄÍ§²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢¥¯¥ÞÀìÍÑ¤ÎÊá³ÍÝ£¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£