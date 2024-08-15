ßÀ¸ýÍ¥¡õÆîÌÀÆàÉ×ºÊ¡¢2ºÐÄ¹ÃË¤¬¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡Ù¤ËÂç¥Ï¥Þ¥êÃæ¡¡»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤«¤é¶¦´¶¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë¡Ö¤¦¤Á¤â¡×¡ÖÆ±¤¸¤¯¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤è¤ð¤³¡¦ßÀ¸ýÍ¥¡Ê52¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆîÌÀÆà¡Ê35¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Àè·î¡¢Ä¹ÃË¤¬2ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬´û¤ËÍ¥¤µ¤ó¡×2ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆîÌÀÆà¤ÎÄ¹ÃË
¡¡Ä¹ÃË¤Ï¡Ö¤³¤Î2Ç¯Âç¤¤¯ÂÎÄ´¤òÊø¤¹»ö¤â¤Ê¤¯¡¢¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¿²¤ë»þÉ¬¤º»Ø¤·¤ã¤Ö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ºÇ¶áµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤±¤É¾¯¤·¼ä¤·¤¯¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊì¤ÎËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÅÅ¼Ö¡×¡Ö¼Ö¡ÊÆÃ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡Ë¡×¡Ö¤½¤·¤ÆÆÃ¤Ëº£¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¾¾Ê¿·ò¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐII¡×¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖËèÆü±ÇÁü´Ñ¤Ê¤¬¤éÍÙ¤Ã¤Æ¡Ø¥ª¥ì¡¼!!¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë ¾Ð¡¡¤³¤Ê¤¤¤À¿²¸À¤Ç¤â¥ª¥ì¡¼!!¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ø¥Ó¥Ð¡Á¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐII¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Õ¥§¡Á¥ª¥ì¡ª¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¾¾Ê¿¤¬¾¯½÷Ì¡²è»ï¡Ø¤Á¤ã¤ª¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËºÆ¥Ö¡¼¥à¤Ë¡£
¡¡ÍÄ»ù¤¿¤Á¤ò¤âÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤â2022Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î7·î¡¢ÃË¤Î»Ò2ºÐ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¶¦´¶¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö2ºÐ2¤«·î¤Î¤¦¤Á¤â¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿²¸À¤Ç¥ª¡¼¥ì¡ª¤Ï²Ä°¦¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡w¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬´û¤ËÍ¥¤µ¤ó¡×2ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆîÌÀÆà¤ÎÄ¹ÃË
¡¡Ä¹ÃË¤Ï¡Ö¤³¤Î2Ç¯Âç¤¤¯ÂÎÄ´¤òÊø¤¹»ö¤â¤Ê¤¯¡¢¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¿²¤ë»þÉ¬¤º»Ø¤·¤ã¤Ö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ºÇ¶áµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤±¤É¾¯¤·¼ä¤·¤¯¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊì¤ÎËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ø¥Ó¥Ð¡Á¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐII¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Õ¥§¡Á¥ª¥ì¡ª¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¾¾Ê¿¤¬¾¯½÷Ì¡²è»ï¡Ø¤Á¤ã¤ª¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËºÆ¥Ö¡¼¥à¤Ë¡£
¡¡ÍÄ»ù¤¿¤Á¤ò¤âÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤â2022Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î7·î¡¢ÃË¤Î»Ò2ºÐ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¶¦´¶¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö2ºÐ2¤«·î¤Î¤¦¤Á¤â¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿²¸À¤Ç¥ª¡¼¥ì¡ª¤Ï²Ä°¦¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡w¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£