¡Ö¤â¤¦²¶¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î²ó¤Ç·è¤á¤Æ¡×¡¡Áá¼Â¤ÎÏÂÀô´ÆÆÄ
¡Ê15Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ2²óÀï Äá²¬Åì0¡½1Áá°ðÅÄ¼Â¡Ë
Äá²¬Åì¡½Áá°ðÅÄ¼Â¡¡¶å²óÉ½¡¢Äá²¬Åì¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ëÁá°ðÅÄ¼ÂÀèÈ¯¤ÎÃæÂ¼¡áÍ¸µ°¦Èþ»Ò»£±Æ
¡¡Áá°ðÅÄ¼Â¡ÊÀ¾ÅìµþÂåÉ½¡Ë¤¬±äÄ¹½½²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÇÄá²¬Åì¡Ê»³·Á¡Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Áá°ðÅÄ¼Â¤ÎÏÂÀô¼Â´ÆÆÄ¤Î»î¹ç¸å¤Î¼ç¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½º£¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡£
¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ïº£¤Þ¤Ç1²ó¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤à¤³¤¦¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¿Í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾å¼ê¤ËÂÇ¤¿¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£»Íµå¤â¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¤¯¤é¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ê¥¨¡¼¥¹¤Î¡ËÃæÂ¼¤â¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦Êü¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½ºÇ¸å·è¤á¤¿¤Î¤âÃæÂ¼·¯¡£
¡¡10²ó¤òÅê¤²¤¤Ã¤ÆÂ¤ò¤Ä¤Ã¤Æ¡¢ÂåÂÇ¤È¤«¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼¤Ë¡¢Â¤Î¤Ä¤ê¤â¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£ÃæÂ¼¤Ë¤«¤±¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½éµå¤«¤é¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤ÏÍê¤â¤·¤¤¥¨¡¼¥¹ÃÂÀ¸¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÂÇµå¤¬Èô¤ó¤À½Ö´Ö¤Ï¡£
¡¡¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£²»¤À¤±Ê¹¤³¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤²»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤ï¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤è¤¦¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½Åê¼êÀï¤¬ÃæÂ¼·¯¤Î¹¥Åê¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºù°æ·¯¤¬¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¡¢1ÅÀ¤¬Ã×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡£ÃæÂ¼¤â½¸ÃæÎÏ¤¢¤²¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ºÇ¸å¡Ê½½²óÎ¢¡Ë¤Î¹¶·âÁ°¡¢±ß¿Ø¤Ç¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤¦²¶¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î²ó¤Ç·è¤á¤Æ¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡£
¡¡º£½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èà¤é¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¾¡¤Ã¤¿»î¤·¤Î¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¡¢º£Æü¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÃæÂ¼·¯¤Î³èÌö¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡£
¡¡Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡ÊÀøºßÇ½ÎÏ¡Ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤éÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºù°æ·¯¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Æ±»Î¤¬¹â¤á¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ÕÃÏ¤È¤¤¤¦¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Á°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºØÆ£¡ÊÍ¤¼ù¡Ë¤È¥Þ¡¼·¯¡Ê¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¡¼·¯¤Î¤¹¤´¤µ¤ËºØÆ£¤¬±þ¤¨¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ç¹â¤á¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ó¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤½¤ì¤ÏÀè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºù°æ·¯¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÃæÂ¼¤ÎÅêµå¤Ï¤É¤³¤«¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢ÌµÂÌ¤Ê»Íµå¤ò¤À¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¢º¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤é±óÌÜ¤Ë¡¢¤½¤³¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤¬¤è¤¯¿¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô»ú°Ê¾å¤ËÁê¼ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤ß¤ë¤È¡¢º¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¤¤¤Ä¤â»Í¡¢¸Þ²ó¤¯¤é¤¤¤Ç´í¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¡£4¡¢5ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«´°Éõ¤È¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î½½²ó¤Ç»³Ãæ·¯¤¬ÅðÎÝ¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡»³Ãæ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Âç²ñÁ°¤ËËÜ·è¤Þ¤ê¤·¤Æ¡¢·Ð¸³ÉÔÂ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø»þÂå¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹Ã»Ò±à¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»³Ãæ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¤¦¤Þ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¥ê¡¼¥ÉÌÌ¤Ï¡£
¡¡Æó¿Í¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¦¡£º£Æü¤ÏÃæÂ¼¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Äã¤á¤Ë¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÂç»ö¤Ë»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï°Õ³°¤ÈÃæÂ¼¤¬¼çÆ³¸¢°®¤Ã¤Æ¼ó¤ò¤Õ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Æó¿Í¤Î¸ÆµÛ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½ÃæÂ¼·¯¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡£
¡¡¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤ªÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤«Îå¤Þ¤·¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢Ê¢¤Ï¤¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥Ã¤È¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡¢½éµå¤«¤é¡£