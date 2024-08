プレミアリーグ、VARに関する新たな試みを発表！…Xアカウントで“判定説明”を速報へ

プレミアリーグは13日、2024−25シーズンより導入されるビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)に関する新たな試みについて発表した。レフェリーをサポートするテクノロジーとして、現在では世界各国のリーグ戦および国際舞台で用いられているVAR。プレミアリーグでは2019−20シーズンから導入されているが、ヒューマンエラーや技術的な問題により物議を醸す判定がしばしば下されている。

Welcome to the Premier League Match Centre X account. This page will provide live updates from Stockley Park including information directly from the VAR Hub. We will issue near-live updates on operational matters from all matches - including clarification on refereeing and VAR.