¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤Ä¤«¤ó¤À¡×¿·¾±¥Ï¥àºÆ¤Ó2°ÌÉâ¾å¡¡µå³¦OB¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¹¥½Û´Ä¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡Ö¥¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤Ï
À¶µÜ¤Ï4ÈÖ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¾¡Éé¤Î8·î¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î14Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ë4¡Ý1¤È¾¡Íø¡£6Ï¢¾¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿ÍâÆü¤Î»î¹ç¤ÇºÆ¤Ó¾¡Íø¤ò½Å¤Í¡¢2°Ì¤ËºÆÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡Ú¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¡Û8·îÀä¹¥Ä´¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤¬6Ï¢¾¡¤ÇÌö¿Ê¤ÎÍ×°ø¤Ï¡©À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤Æ¡Ø¤â¤¦ËÜÊª¤ÎÍ½´¶¡Ù¿·¼é¸î¿ÀÌøÀîÅê¼ê¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÇ÷¤ë¡ª
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎºÓÇÛ¤¬À¸¤¤¿¡£1ÅÀ¾¡¤Á±Û¤·¤¿Ä¾¸å¤Î2²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¤ÏÉú¸«ÆÒ°Ò¤¬½éµå¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢°ì»à»°ÎÝ¤Çº£ÅÙ¤Ï¿åÌîÃ£µ©¤¬Ï¢Â³½éµå¥¹¥¯¥¤¥º¡£
¡¡´ñ½±¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ò¹¶¤á¤¿¤Æ¡¢¤³¤Î²ó3ÆÀÅÀ¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£º£µ¨½é2ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬½é²ó¤Ë11¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢µ¯ÍÑ¤â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î¤Ï6Ï¢¾¡¤â¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¾å°ÌÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤àÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï8Æü14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¡Û8·îÀä¹¥Ä´¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤¬6Ï¢¾¡¤Ç¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï¡©À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤ÎÂÇ½ç¤ò¸«¤Æ¡Ø¤â¤¦ËÜÊª¤ÎÍ½´¶¡Ù¿·¼é¸î¿ÀÌøÀîÅê¼ê¤ÎÉ¾²Á¡©ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÇ÷¤ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¿·¼é¸î¿À¤ÎÌøÀîÂçÚð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Á³Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¼«Ê¬¤Îµå¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ëÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£ÎÏ¤ß¤¬¤Ê¤¤Åêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Çº£¸å¤â³èÌö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÀî¤Ï2021Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¹â¤«¤éÆþÃÄ¡£º£Ç¯5·î¤Ë°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤ËÅÐÏ¿¡£8·î¾å½Ü¤ÎÅÄÃæÀµµÁ¤ÎËõ¾Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢¼é¸î¿À¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢14Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤â9²ó¤òÄù¤á¤Æ4»î¹çÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ìî¼ê¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿11Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï2»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë¹ë²÷¤Ê8¹æ2¥é¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£8·î¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨¡Ö.304¡×¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢15ÂÇÅÀ¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³èÌö¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¹âÌÚ»á¤Ï¡ÖÎÏ¤¬È´¤±¤¿¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤Ã¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ·â»þ¤ÎÎÏ¤ß¤¬¾Ã¤¨¡¢¹¥µåÉ¬ÂÇ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÄ¾Á°¤ÎÉé½ý¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿Íºà¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀ¶µÜ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÆ°²èÆâ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¿¹âÌÚ»á¤â¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤Ä¤«¤ó¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë¤«¤é¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤¬Ë¾¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ï¤·Îõ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¡£ÆóÍ·´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¾åÀîÈªÂç¸ç¡¢¿åÌî¡¢ÀÐ°æ°ìÀ®¡¢ÆàÎÉ´ÖÂç¸Ê¡¢ÃæÅçÂîÌé¤Ê¤É¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡½¥·¥ç¥ó¤âÊÝ¤¿¤ì¡¢¡ÖÁØ¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¤Ï¥¨¥é¡¼¤¬Â¿¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¸å¤ÎÀï¤¤¤â³Ú¤·¤ß¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢°ì¤Ä¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡£¾¡Éé¤Î½©¤Ø¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤ÃÁö¤ì¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]