¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¤«¤é¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ô¡¼¥¸¥§¥¤ ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Î¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ö¥é¡õ¥¤¥ó¥Ê¡¼
¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó(PEACH JOHN)¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ô¡¼¥¸¥§¥¤ ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯(PJ BASIC)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯9·î¤è¤ê¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Û¤«¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ô¡¼¥¸¥§¥¤ ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡×
¡Ö¥Ô¡¼¥¸¥§¥¤ ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË°¤¤ÎÍè¤Ê¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Ã¯¤â¤¬¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡õ¥¦¥§¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡£¤¤¤ÄÃå¤±¤Æ¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê¥Î¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ö¥é¤ä¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥³¥Ã¥È¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¥í¥´¥Æ¡¼¥×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Î¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ö¥é¡¢¥·¥ç¡¼¥Ä¡¢¥á¥ó¥º¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢ËèÆü»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¡¢È©¤Ë¤¹¤ë¤ê¤ÈÆëÀ÷¤àÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿Íµ¤¤Î¡ÖÈþ¶»¥Î¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ö¥é¡×¡¢¥ê¥Ö¥Ö¥é¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡Ö¥Ô¡¼¥¸¥§¥¤ ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡×
È¯Çä»þ´ü¡§2024Ç¯9·î
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ô¡¼¥¸¥§¥¤ ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯ ÇßÅÄ¥¨¥¹¥ÈÅ¹¡¦¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹¡¢°ìÉô³°Éô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È(¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢³ÚÅ·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢.ST)
¢¨ÇßÅÄ¥¨¥¹¥ÈÅ¹¤Ï9·î6Æü(¶â)¡¢¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹¤Ï9·î24Æü(²Ð)¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¥¢¥¤¥Æ¥àÎã¡§
¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¥í¥´¥Î¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ö¥é 2,190±ß
¡¦Èþ¶»¥Î¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ö¥é 2,190±ß
¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ê¥Ö¥Ö¥é¥È¥Ã¥× 2,190±ß
¢£¥Ô¡¼¥¸¥§¥¤ ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢
´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î21Æü(¿å)¡Á9·î3Æü(²Ð)
¾ì½ê¡§¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó ¿·½É»°ÃúÌÜÅ¹
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó
TEL¡§0120-066-107
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¤«¤é¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ô¡¼¥¸¥§¥¤ ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Î¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ö¥é¡õ¥¤¥ó¥Ê¡¼