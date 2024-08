BABYMETALが8月18日(日)、「SUMMER SONIC 2024」東京公演でタイの有名ロックバンドBODYSLAMと共演することを発表した。関連記事: GLAY・TERUが語るバンドの哲学とサマーソニック 「伝説の地」幕張に再び立つことの意味 「SUMMER SONIC 2024」東京公演(ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ)のPACIFIC STAGEに出演するタイの有名ロックバンドBODYSLAMのステージに、スペシャルゲストとして出演し、今年3月に配信リリースしたタイ屈指のラッパーF.HERO(エフヒーロ―)とBODYSLAMとのトリプルコラボシングル「LEAVE IT ALL BEHIND」(リーブ イット オール ビハインド)を日本で初披露する。

BABYMETALは、今後、8月にアジアツアー(シンガポール、クアラルンプール、バンコク、ジャカルタ)の一環として、8月24日(土)に、タイ・バンコク(IMPACT MUANG THONG THANI)で初開催となる「SUMMER SONIC BANGKOK 2024」でBODYSLAMのステージのスペシャルゲストとして、BABYMETALと F.HEROが共演することが発表されている。また、「SUMMER SONIC 2024」でヘッドライナーを務めるイギリス・シェフィールド出身のBRING ME THE HORIZONが8月21日(水)にマレーシア・クアラルンプール(Sunway Lagoon)で主催するライブや8月25日(日)にジャカルタ・インドネシア(CARNAVAL ANCOL)で開催の「NEXFEST 2024 - JAKARTA - INDONESIA」にも出演する。10月から予定している初の南米ツアー(ブラジル、アルゼンチン、ペルー、チリ)では、Slipknotが主催するフェス「KNOTFEST」への出演やSlipknotのメキシコでのヘッドラインショーにスペシャルゲストとしての出演も決定。更に、11月から12月にかけて、全18公演からなる全米ツアーを開催する予定。また、国内では、自身最大規模のワールドツアー「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024」の締め括りとなった沖縄公演「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43」の模様を収めたライブフィルムが『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』と題して、2024年8月23日(金)より全国の劇場で公開することも決定している。<ライブ情報>SUMMER SONIC 2024【TOKYO】2024年8月18日(日)ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ開場/開演:開場 AM9:00 / 開演 AM11:00https://www.summersonic.comBABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com