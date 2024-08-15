¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÃËÀ¤¬Î®¤µ¤ì¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×ÀîÍ·¤Ó¤Î30ÂåÃËÀ¤¬¤ª¤Ü¤ì»àË´¡¡¿ÀÆàÀî¡¦ÆîÂÊÁ»Ô
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÆîÂÊÁ»Ô¤ÎÀî¤Ç²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÈÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¤ª¤Ü¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÆîÂÊÁ»Ô¤Î¼òÆ÷Àî¤Ç¡Ö30ÂåÃËÀ¤¬Î®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ñ¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍ§¿Í¤ÎÃËÀ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤é¿ô¿Í¤ÈÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃËÀ¤¬Àî¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½20Ê¬¸å¤Ë¾ÃËÉ¤Ëµß½õ¤µ¤ìÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å4»þ¤¹¤®¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³¤,
²ð¸î,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¿À»ö,
¾²ÃÈË¼,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Í¥¸,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ê©ÃÅ,
¥Û¥Æ¥ë