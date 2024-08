エムアイシーは8月2日、映画「THE FIRST SLAM DUNK」の復活上映を記念したOne and Only『SLAM DUNK』シリーズ(全5種)の予約受付を開始した。発売は9月を予定している。「桜木花道」同シリーズでは、バスケットボール漫画「SLAM DUNK」に登場する、湘北高校バスケ部メンバー5人のフィギュアを展開する。メンバーは、主人公の「桜木花道」をはじめ、「赤木剛憲」、「三井寿」、「宮城リョータ」、「流川楓」。ユニフォーム姿にて再現している。価格は各5,478円。(C)1990-2022 by Takehiko Inoue and I.T.Planning,Inc.Licensed by Mulan Promotion Co., Ltd. and authorized by I.T.Planning,Inc.