¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï5½µ¤Ö¤ê¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¡¡¥ì¥®¥å¥éー¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¬181±ß¡Ê13Æü»þÅÀ¡ËÂçÊ¬
¤ªËßµÙ¤ß¤Î¹Ô³Ú´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï5½µ¤Ö¤ê¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï5½µ¤Ö¤ê¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¡¡¥ì¥®¥å¥éー¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¬181±ß¡Ê13Æü»þÅÀ¡ËÂçÊ¬
»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü»þÅÀ¤Ç¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê181±ß¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é0.3±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥ª¥¯¤Ï191.9±ß¡¢·ÚÌý¤¬157.7±ß¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â5½µ¤Ö¤ê¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥ì¥®¥å¥éー¤È¥Ï¥¤¥ª¥¯¤Ï¤ª¤è¤½5±ß¡¢·ÚÌý¤Ï5.6±ß°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡ÖÁ´¹ñÅª¤Ë¤Ï¤³¤³1¤«·îÄøÅÙ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÊ¬¤ÏÃÙ¤ì¤ë·Á¤Ç²Á³ÊÅ¾²Ç¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íè½µ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²·ÃÍ²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¶â¤â¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤«¡¢¾®Éý¤ÊÃÍÆ°¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£