ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ç¡Ö¾åÌî¹Ô¤¡×±¿Å¾¤Ø¡ªÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÂåÂØ¥ë¡¼¥È¤Ë ÂæÉ÷7¹æÀÜ¶á¤ÇÎ×»þÎó¼Ö
ÄÁ¤·¤¤¾åÌî¹Ô¤¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¡Ö±ª²ó¥ë¡¼¥È¡×¤Ë
¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï2024Ç¯8·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢ÂæÉ÷7¹æ¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤è¤êËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÇÍøÍÑ¼ÔÁý¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Î×»þÎó¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÎ¦¿·´´Àþ¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë¡£
¡¡Î×»þ¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶âÂô¢ª¾åÌî´Ö¤Î¡Ö¤Ï¤¯¤¿¤«696¹æ¡×¤È¶âÂô¡ÁÅìµþ´Ö¤Î¡Ö¤Ï¤¯¤¿¤«698¹æ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡Ö¤Ï¤¯¤¿¤«696¹æ¡×¤Ï¶âÂô17»þ25Ê¬È¯¡¢¾åÌî20»þ18Ê¬Ãå¡£¡Ö¤Ï¤¯¤¿¤«698¹æ¡×¤Ï¶âÂô18»þ09Ê¬È¯¡¢Åìµþ21»þÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤È¥°¥é¥ó¥¯¥é¥¹°Ê³°¤ÏÁ´¼Ö¼«Í³ÀÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤ÏÅöÆü¡¢¿·Âçºå¡ÁÆØ²ì´Ö¤Ç¤âÆÃµÞ¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¡×¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤ò2ËÜ±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª16Æü¤Ï¡¢ÂæÉ÷7¹æ¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¤¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÏÅìµþ¡ÁÌ¾¸Å²°´Ö¤Ç½ªÆü±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ëÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¾¸Å²°¡Á¿·Âçºå´Ö¤â½ªÆü¡¢Á´Îó¼Ö¤¬±¿µÙ¤È¤Ê¤ê¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¾å²¼³Æ2ËÜ¤Î¡Ö¤³¤À¤Þ¡×¡ÊÉáÄÌ¼ÖÁ´¼Ö¼«Í³ÀÊ¡Ë¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤¬±¿Å¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·×²è±¿µÙ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤ÈJRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢8·î16Æü¤ªÃëº¢¡ÁÆ±ÆüºÇ½ªÎó¼Ö¤Þ¤ÇÃÙ¤ì¤ä±¿µÙ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
ÀÅ²¬,
²£ÉÍ,
¹©¾ì,
³ùÁÒ,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ä¹Ìî,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
³¤