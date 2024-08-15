³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÁû¤®¡Ä¥Ç¥£¡¼¥é¡¼±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡¢µÒ¤Î¡È¥ä¥Ð¤¤¥¯¥ì¡¼¥à¡É5Áª
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¦¹â³Û¾¦ºà¤ò¼è¤ê°·¤¦¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌµÍýÆñÂê¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼·Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë4Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿É®¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¥¯¥ì¡¼¥àµÒ¡×5¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡1¡§¡Ö¼Ö¸¡Ä¾¸å¤Ë¼Ö¤¬²õ¤ì¤¿¡×
¡¡¤¢¤ë¤¢¤ë¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¤ò¼Ö¸¡¤Ê¤É¤ÇÀ°È÷¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¼Ö¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¼Ö¸¡¤ò¤·¤¿¤«¤é°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤¯¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤ÏËÜÅö¤Ç°ìÉô¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¼Ö¸¡¤È¤Ï¹ñ¤¬Äê¤á¤ëÊÝ°Â´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹ñ¤Î´ð½à¤Ë´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤²Õ½ê¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»þ¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»öÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²÷Å¬ÁõÈ÷¤Ê¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ö¸¡À©ÅÙ¤È¤Ï¡©¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¢¡2¡§¡ÖÅÚ¶Ø¤Ê¤Î¤ËÅÚÂ¤Ç±¿Å¾¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¹â¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¼Ö¤À¤«¤é¡¢¾ï¤ËåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¿Í¤ÎÀ¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÑÜÄ¢ÌÌ¤Ê¿Í¤Ï¼«Âð¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÖÆâ¤âÅÚÂ¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢À°È÷¤Ç¼Ö¤òÍÂ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÚÂ¶Ø»ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤º¤Ëºî¶È¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢·¤¤òÃ¦¤¬¤º¤Ë¼Ö¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤òÊÖ¤¹ºÝ¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÂ¶Ø»ß¤¬¥À¥á¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¿Í¤¬¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ë¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡3¡§¡ÖÊÌ¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡²á¾ê¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍ×µá¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¡Ê¤´Í×Ë¾¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÌµÎÁ¤ÇÀö¼Ö¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡¢À°È÷ÈñÍÑ¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡¢¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¯¤é¤¤¤ÏÌµÎÁ¤ÇÉÕ¤±¤í¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤Í×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¤¬Æ°¤¯¡¢ÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤òÌµÎÁ¤Ë¤·¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¤Ç¤¹¤Î¤Çµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ²»¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¹Ô¤±¤è¡£±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤¿¤«¤é¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤í¡©¡×¤ÈÆâ¿´»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¡4¡§¡ÖÍê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤À°È÷¤ò¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¤è¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¼Ö¤òÍÂ¤«¤Ã¤ÆÀ°È÷¤·¡¢¼Ö¤òÇ¼¼Ö¤¹¤ëºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¼Ö¤òÍÂ¤«¤ë»þ¤ÈÀ°È÷Ãæ¤ÎÃæ´ÖÏ¢Íí¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¼ÂºÝ¤ËOK¤·¤¿À°È÷ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ëº¤ì¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÁû¤®¡£
¡¡¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ëºî¶È¤Ê¤Î¤Ç¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´ª°ã¤¤¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡5¡§¡ÖÊÝ¸±¤ÎËþÎ»Æü¤ò¤Ê¤¼¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼«¼ÒÂåÍýÅ¹¤Ç¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸±¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤´°ÆÆâ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ï¼«¼Ò¤ÇÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Í¥Ã¥È·¿¤ÎÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¤â¤Î¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤éËþ´üÆü¤òËº¤ì¤Æ¹¹¿·¥ß¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇÌµÊÝ¸±¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼Ò²ÃÆþ¤Ê¤é¤Ä¤æÃÎ¤é¤º¡¢Â¾¼Ò²ÃÆþ¤ÎÊÝ¸±¤Þ¤Ç¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃú½Å¤Ë¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤â¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¾õ¶·¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡¡¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ï¥½¥Õ¥È¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ãTEXT¡¿±§Ìî¸»°ì¡ä
¡½¡Î¥«¥¹¥Ï¥é¸½¾ì¤ÎÈáÌÄ¡Ï¡½
¡Ú±§Ìî ¸»°ì¡Û
ºë¶Ì¸©ºß½»¤Î·ó¶È¥é¥¤¥¿¡¼¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼êÆü·Ï¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Î¶ÈÌ³¡¦¶µ°é»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢AFP»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@gengen801
¢¡1¡§¡Ö¼Ö¸¡Ä¾¸å¤Ë¼Ö¤¬²õ¤ì¤¿¡×
¡¡¤¢¤ë¤¢¤ë¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¤ò¼Ö¸¡¤Ê¤É¤ÇÀ°È÷¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¼Ö¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¼Ö¸¡¤ò¤·¤¿¤«¤é°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤¯¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤ÏËÜÅö¤Ç°ìÉô¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ö¸¡À©ÅÙ¤È¤Ï¡©¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¢¡2¡§¡ÖÅÚ¶Ø¤Ê¤Î¤ËÅÚÂ¤Ç±¿Å¾¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¹â¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¼Ö¤À¤«¤é¡¢¾ï¤ËåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¿Í¤ÎÀ¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÑÜÄ¢ÌÌ¤Ê¿Í¤Ï¼«Âð¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÖÆâ¤âÅÚÂ¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢À°È÷¤Ç¼Ö¤òÍÂ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÚÂ¶Ø»ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤º¤Ëºî¶È¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢·¤¤òÃ¦¤¬¤º¤Ë¼Ö¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤òÊÖ¤¹ºÝ¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÂ¶Ø»ß¤¬¥À¥á¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¿Í¤¬¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ë¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡3¡§¡ÖÊÌ¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡²á¾ê¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍ×µá¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¡Ê¤´Í×Ë¾¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÌµÎÁ¤ÇÀö¼Ö¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡¢À°È÷ÈñÍÑ¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡¢¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¯¤é¤¤¤ÏÌµÎÁ¤ÇÉÕ¤±¤í¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤Í×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¤¬Æ°¤¯¡¢ÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤òÌµÎÁ¤Ë¤·¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¤Ç¤¹¤Î¤Çµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ²»¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¹Ô¤±¤è¡£±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤¿¤«¤é¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤í¡©¡×¤ÈÆâ¿´»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¡4¡§¡ÖÍê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤À°È÷¤ò¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¤è¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¼Ö¤òÍÂ¤«¤Ã¤ÆÀ°È÷¤·¡¢¼Ö¤òÇ¼¼Ö¤¹¤ëºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¼Ö¤òÍÂ¤«¤ë»þ¤ÈÀ°È÷Ãæ¤ÎÃæ´ÖÏ¢Íí¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¼ÂºÝ¤ËOK¤·¤¿À°È÷ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ëº¤ì¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÁû¤®¡£
¡¡¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ëºî¶È¤Ê¤Î¤Ç¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´ª°ã¤¤¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡5¡§¡ÖÊÝ¸±¤ÎËþÎ»Æü¤ò¤Ê¤¼¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼«¼ÒÂåÍýÅ¹¤Ç¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸±¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤´°ÆÆâ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ï¼«¼Ò¤ÇÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Í¥Ã¥È·¿¤ÎÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¤â¤Î¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤éËþ´üÆü¤òËº¤ì¤Æ¹¹¿·¥ß¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇÌµÊÝ¸±¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼Ò²ÃÆþ¤Ê¤é¤Ä¤æÃÎ¤é¤º¡¢Â¾¼Ò²ÃÆþ¤ÎÊÝ¸±¤Þ¤Ç¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃú½Å¤Ë¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤â¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¾õ¶·¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡¡¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ï¥½¥Õ¥È¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ãTEXT¡¿±§Ìî¸»°ì¡ä
¡½¡Î¥«¥¹¥Ï¥é¸½¾ì¤ÎÈáÌÄ¡Ï¡½
¡Ú±§Ìî ¸»°ì¡Û
ºë¶Ì¸©ºß½»¤Î·ó¶È¥é¥¤¥¿¡¼¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼êÆü·Ï¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Î¶ÈÌ³¡¦¶µ°é»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢AFP»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@gengen801