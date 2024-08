2024年9月7日(土)にさいたまスーパーアリーナにて開催を予定している『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』(以下、マイナビ TGC 2024 A/W)』が、2024秋冬のトレンドキーワードを発表した。

2024秋冬シーズンのトレンドキーワード

『マイナビ TGC 2024 A/W』が発信するトレンドキーワードは“X(クロス)スタンダード”“ギャルバイブス”“ブロケットガール”。

今回は日本上陸20周年を迎えるELLEgirlチームとスペシャルコラボレーション。何より、自分らしくいられる要素として自分流にカスタムしていくことがビッグトレンドに、様々なシーン、シーズン、性別、ジャンル、そして時間軸をミックスさせフィットする“当たり服”をカスタムし、自分らしさを表現していこう。

<Key word X(クロス)スタンダード

(左)エコファーコート¥44,000、ミュール¥13,200/共にマーキュリーデュオ(MERCURYDUO ルミネエスト新宿店)ハット¥39,270、ビスチェ¥46,750/共にメゾン ジー シモーヌ(ハイシックスティーファイブ)中に着たレースキャミソール¥7,920/アクレント スカパン¥4,399、チェーンベルト¥1,099/共にウィゴー カラーストッキング¥2,200/セシリア デ ラファエル(ぽこ・あ・ぽこ)

(右)ライダースジャケット¥5,990、パンツ¥4,990/共にモーメントプラス、Tシャツ¥2,969、スカート¥3,959、ベルト(黒)¥1,429、(白)¥879、腰につけたチャーム/以上ウィゴー ヘアピン(6個セット)¥770/ダブルシー ブーツ¥33,000/アグ®︎(デッカーズジャパン)



時代に左右されないスタンダードアイテムは、様々な要素をX(クロス)させてアップデート。

絶対に挑戦してほしい大注目の着こなしはダブルシャツ!花柄シャツに、色を合わせたカラーシャツを重ね、オーバーサイズのテーラードジャケットをプラスし、さらにライン入りのショートパンツを合わせることで、新しいハンサム×スポーツスタイルに。

また、異素材ミックススタイルもおすすめ。ラップスカートはレイヤードをイージーにしてくれる万能アイテムでボタンをひとつだけ閉めて、ナイロンパンツを合わせるとgood。トップスにはベロア素材を取り入れ、複数の素材をミックスすることでアイテムが浮くことなく馴染む。トレンドセッターがこぞって取り入れているマチコマキにも注目!

【カスタムポイント】

気軽に取り入れたいカスタムアイテムは柄×柄の重ね付け!柄を洋服に取り入れることに抵抗がある場合は、小物から手軽に取り入れるのがおすすめ!

MAKE UP TREND

今季のメイクトレンドはグリーンがキーカラー!ブルベさんにはライトグリーンが、イエベさんにはモスグリーンがおすすめ。セレクトするグリーンさえ間違えなければ、意外と簡単に取り入れることができるよ。

ポイントはアイホール全部をグリーンにするのではなく、目頭と目尻に部分的に使うこと。瞼の中央部分はブラウン系にするとどんなグリーンでも相性が良さそう♡

今回はアクセントにグリーンのアイラインを使用。アイラインを強めにすると目が横に広がるので、その分マスカラをしっかり塗って、縦にも伸ばしてバランスを取ってね。ファッションの差し色という感覚でチャレンジしてみて!

<Key word ◆筌ャルバイブス

昨今、周囲からの見え方ではなく、自分自身の満足感に重きを置くことがより重要になっている。外に向かっていた意識は内へと変わり、自己肯定感を高め、周囲に媚びないスタイルを貫くギャルバイブスをファッションにも反映させよ。

ボリュームファーを主役にしたスタイルは、中はタイトなシルエットで緩急をつけ、今季マストカラーの赤のアクセントとウエスタンアイテムをポイントにした完全無欠なギャルスタイルに!

レディに仕上げるためにポインテッドトゥやレースを取り入れたけど、セクシーになりすぎないことが重要!デニムでカジュアル感を出しながら、可愛さを忘れないスタイルに。

また、今季のマストアイテムのひとつでもあるパンツにスカートを重ねたスカウザーを取り入れたスタイルは、Y2K“ど真ん中”なスタイルになりがちだけど、光沢感やシルエットなど素材感で今っぽさを出してみるのもあり。

スカウザーはジャストサイズかオーバーサイズがおすすめ!タイトにするとバレエコアっぽいシルエットになるので、差をつけて!

【カスタムポイント】

ギャルバイブスのカスタムアイテムは2000年代の女子高生のスクールバッグを彷彿させるような、思い切った“じゃら付け”がおすすめ!一点豪華主義でいくか隙間なく埋めるか、どちらにせよ中途半端が一番NG!シンプルなアイテムでも個性を詰め込んで!

MAKE UP TREND

ギャルバイブスを感じる女性の力強さを表現するなら、ブリジッドバルドーのような60’sリップを令和版にアップデートした口元がおすすめ!ポイントは唇を“丸い印象”にすること。ベージュカラーのリップを全体に乗せ、口角はコンシーラーで消すよ。

シーディングを使って、リップラインを上下の中央にだけ濃いめに描いて(オーバーリップでOK)指や綿棒で上下にぼかして、ぷっくり感を出したいから、最後にゴールドのラメを中央に乗せて目線を集めよ!

同じゴールドをチークにもオンすると統一感のあるゴージャスなメイクに♡

<Key word >ブロケットガール

(左)カーディガン¥9,790/エル ガール ユニフォームTシャツ¥7,920、スカート¥7,920、中に履いたショートパンツ¥6,490/以上アクレント カラーストッキング¥2,200/セシリア デ ラファエル(ぽこ・あ・ぽこ) バレエシューズ¥3,299、リボンヘアピン(2個セット)¥659/共にウィゴー

(右)レースクロップドトップ¥24,200、レースグローブ¥16,500、中に着た花柄ベアトップ¥16,500、ニットハーフパンツ¥44,000/以上エスエフ スコシフシギ、チュールワンピース¥4,399/ダブルシー 中に着たキャミソール¥2,199、シュシュ(2個セット)¥330/共にウィゴー スニーカー¥13,530/ナイキ スポーツウェア(ナイキ カスタマーサービス) ブレスレット\13,200、スニーカーにつけたビジューチェーン¥6,600/パメオポーズ(PAMEO POSE表参道旗艦店)

スポーツを象徴するアイテムを主役にした“ブロークコア”と、ガーリーという言葉で思いつく要素をとことん詰め込んだ“コケット”がミックスされた、昨今SNSを中心にトレンドを席巻しているスポーティ×ガーリーで作るブロケットコアスタイル。今季大本命のトレンドを取り入れて、思いっきりキュートなブロケットガールになっちゃお!

中でもユニフォームシャツはマストアイテムのひとつ!スポーティを混ぜながら可愛くしたい場合は、ペールトーンなどをチョイスして全体的にトーンを抑えることがポイント。激しい色を合わせると印象が強くなりすぎちゃうので注意!

ボトムスは思いきってミニ丈にしてみて!下半身を重くすると、ストリート寄りのスタイルになっちゃうので注意。レースをふんだんに使いたい気分のときは、レイヤードで透け感を緩和して!コンシャスなシルエットにするとセクシーになりすぎるので、ゆるっとしたシルエットをセレクトすることも重要。バイカー丈のパンツやスニーカーなど、スポーティなアイテムを合わせることで抜け感を作ろう。

ただ、スニーカーに靴下を合わせると子供っぽくなっちゃうので注意してね!

【カスタムポイント】

キラキラのマルチチェーンをスニーカーに付けることで、いつものアイテムを簡単にアップデート!後ろ姿も思いっきり可愛くしよ!

MAKE UP TREND

とことんガーリーにいきたいときは、シャイニースキンチークがおすすめ!チークの仕上げにジェリーハイライターを使うと、秋冬の乾燥する時期にウェットなテクスチャーで、ツヤっぽい新鮮な女性像に仕上がりに。

ポイントは頬に長方形をイメージして入れること。そうすることで光が縦に入るので、ガーリーだけど顔がシャープに見えるそう。ベースのチークは練りチークを使って!粉のチークはジェリーとあまり相性が良くないので、色味を足したいときなどに乗りづらいらしい。

ベースの色もエレガントよりはガーリーなカラーをチョイスしてみてね!

ブランドラインアップ発表!

【led.tokyo(レッドトーキョー)】

初出展ブランド。昨年、新ディレクターにファッションインフルエンサーTAJIを迎えリブランドをし、「So many women, so many styles」をコンセプトにスタイルを提案。

【Louéme(ルエム)】

いつだって可愛くいたい女の子のためのブランド。

【Rosy luce(ロージールーチェ)】

板野友美がディレクターを務めるライフスタイルブランド。

【POLO CHAMPS(ポロチャンプス)】

時を経て、高級感のあるヴィンテージアメリカンカジュアルとしてリニューアル。良き伝統とトレンドがMIXされたブランド。

【PAMEO POSE(パメオポーズ)】

初出展ブランド。本格的なコレクション展開をスタートしてから今年で10周年を迎え、2024年秋冬シーズンよりメンズデザイナーズブランド「SYUMAN.(シュウマン)」 のデザイナーであるSYU.をディレクターに迎えリブランディング。今年6月9日(木)には表参道にコンセプトを表現する新旗艦店がオープン。サブカルチャーの要素をプラスした“新生PAMEO POSE”としてコレクションを披露。

【WEGO(ウィゴー)】

YOUR FANをコーポレートスローガンにかかげ、全国に約170以上のストアを展開するブランド。30周年のアニバーサリーステージとして盛り上げる。

【X-girl(エックスガール)】

“REAL GIRL’S CLOTHING”をテーマにかかげ、“リアルな女の子のストリートスタイル”を提案し続けるブランド。

【Darich(ダーリッチ)】

カジュアル・セクシー・フェミニンの三軸を融合したエキセントリックなファッションを展開するプライベートブランド。

【F i.n.t(フィント)】

50〜70年代のクラシカルなヴィンテージデザインにトレンドをMIXしたレトロ&ガーリースタイルのブランド。

【MERCURYDUO(マーキュリーデュオ)】

「MAKE MY DUO.」をコンセプトに、上品な美しさと洗練された可愛さが重なり合ったスタイルを提案するブランド。

【moment+(モーメントプラス)】

手軽にトレンドかつベーシックな着回せるアイテムを提供する人気ブランド。

コンセプトショーにELLEgirlが参画

今の時代、様々な仕事で輝いている女性たちがいる。そんな女性たちに多様な生き方をみせていきたい。そして、そんな女性たちの多様な生き方を応援していきたい。その想いをもとに、TGCは「TGC Women Empowerment STAGE」と題したコンセプトショーを展開する。

今回参画が決定したのは、自分らしい生き方を見つけたい高感度な10代〜20代向けエンパワーメディアで、今年日本上陸20周年を迎える「ELLEgirl(エル・ガール)」。ELLEgirlは、ウェブ・SNSコンテンツやイベント、コミュニティを統括するCONTENT MANAGER、ファッション・ビューティコンテンツを担当し、撮影、企画立案、編集、SNS企画を務めるFASHION&BEAUTY EDITOR、メディアのソーシャル用の動画編集、運営を担うSNS & VIDEO EDITORなど、様々な役職の女性が活躍し、創り上げている。

ステージでは、それぞれがどのような役割を担っているかを動画で紹介しながらショーを展開すると同時に、“好きなことを貫いて自分らしく生きる“ガール世代の多様なライフスタイルをエンパワーするクリエイティブな次世代コミュニティELLEgirl UNI(エル・ガール ユニ)のメンバーも参戦!“チームELLEgirl”が作り上げる、最高にハッピーなステージをお見逃しなく。

Information

【ELLEgirl】

世界的ファッションメディア「ELLE」の姉妹誌である「ELLEgirl」は、自分らしい生き方を見つけたい高感度な10代〜20代へ向けて、2004年に日本での運営を開始。開始当初から今日まで、トレンドを創出し、けん引する若者読者たちと定期的なディスカッションや共創を続けている。2009年にはブログエディターとしてスター読者を発掘し、インフルエンサーによる等身大の情報発信を開始。2019年からは、「等身大の生き方」「クリエイティブな活動」「社会的なメッセージ」をキーワードに、共感・親しみ・憧れを生むKOL集団「ELLEgirl UNI」と、行動力のある読者グループ「ELLEgirl UNIon」の2つのコミュニティを運営しており、メンバーの総フォロワー数は1,400万を超えている(2024年8月15日現在)。

全5校の服飾専門学校の学生がショーピースを制作、Tokyo Creative Salonとコラボレーションしたスペシャルステージを実施

TGCでは、「SDGsは未来の自分たちの問題である」という意識を高めるためのきっかけ作りとして、国連の友Asia-Pacific協力のもと、「TGC 2015 S/S」よりUN Action Support Stageでの発表や、「TGC 2020 S/S」から約3年にわたりTGCサステナSTAGEの展開など、SDGs推進における様々な啓発活動に取り組んできた。今回、服を「循環」させていくという新しい価値を若者に認知させたいという思いのもと、Tokyo Creative Salonとコラボレーションし、「TOKYO NEW VINTAGE STAGE by Tokyo Creative Salon」を実施する。

ステージテーマは「new vintage, new kawaii」。2023年に「世界のファッション都市東京」を目指して開催された「Tokyo Creative Salon 2023」で集められた着られなくなった洋服(計384着分、96.2kg)を、2013年にバンタンデザイン研究所在学中にold honeyを立ち上げ、翌2014年にバンタンとPARCOが主催するAsia Fashion collectionで受賞し、2015年にはNY Fashion Weekでコレクションを発表したデザイナーの原まり奈が衣装監修を行い、ESMOD、バンタンデザイン研究所、東京モード学園、武蔵野ファッションカレッジ、文化服装学院の5校の学生たちがリメイクし、ファッションショーを展開する。

古着(tokyo new vintage)を使ったアップサイクル服(new kawaii)がTGCのランウェイを歩くことで、サステナブルな選択肢が「新しいかわいい」という価値として発信されていくことを願っている。

Information

【Tokyo Creative Salon(TCS)とは】

東京を代表するエリアにて、毎年桜咲く3月に行われる、FashionやDesignが集まるクリエイティブの祭典。TCSのビジョンは、東京を世界一のクリエイティブシティにすること。クリエイティブシティとは、職業を問わずあらゆる人を創造的行動へと促す 「場所・機会・刺激」があるまち。クリエイティブが世の中を豊かにし、人々を幸せにするまち。従来の枠組みを越えて多様なモノ・コト・ヒトが出合い、つながり気づき、刺激しあい、創発しあう。そんな共創/越境のプラットフォームをTCSがつくっていく。



トレンドファッション&メイクをTikTokで紹介

今季、TGCが発信するトレンドメイクのお手本となる動画を公開!トレンドメイクを誰もがトライできるよう、分かりやすく紹介してくれるのは、TGC公式TikTokアンバサダーに就任した動画クリエイターの舞石まこと。

TGCトレンド動画は、TGC公式TikTok(@tgc__official)にて公開!今すぐ真似できるポイントが凝縮された動画をお見逃しなく。

ファッション&メイクのプロフェッショナルがレクチャー

<ファッション・クリエイティブ・ディレクター 軍地彩弓氏>

今期の秋冬は、もっと自分を愛して、もっと個性を楽しむ!がキーワードです。たとえば、今話題のX カルチャー。ありとあらゆるものをミックスして自分だけのスタイルを見つけることがポイントです。ロックTにトラッドな古着ちっくなツイードジャケットを組み合わせたり、スポーツテイストに甘いガーリーさを加えたり。時代もテイストもジャンルも超えて、自分だけのカスタムなスタイルを見つけることが大切なのです。バッグに推しグッズやぬいぐるみをじゃらじゃらつけたり、一番大切なのは、自分の好きなものに囲まれること。そんなセルフラブな秋ファッションを秋のTGCで楽しんでください!

<東京ガールズコレクション実行委員会 ブランドプロデューサー 金子紗織>

シーズン、性別、ジャンルなど、様々な要素をミックスする事で生まれるリ・スタイルが今季のトレンド!コーディネートがポイントとなる今シーズンは、ファッションそのものを楽しむ大事な要素が沢山つまっています。身につける事で気分があがるアイテムを選択して、自分“らしさ”を表現するカスタマイズで高揚感を高めて。前シーズンに引き続き、マルチウェイやドッキングアイテムも豊富なのでレイヤードスタイルも様々。さらに、ソックスやタイツ、ボリュームアウターや毛足の長いニット等、秋冬ならではの機能性も備えた派手アイテムも登場するのでコーディネートの幅もぐっと広がります。「自分が好きなものを気分で楽しむ」心地の良いファッションを楽しみましょう!

<スタイリスト / 東京ガールズコレクション実行委員会 ファッションディレクター FUKAMI>

細分化していくトレンドの中で、最近私が注目しているのが「ギャルらしさ」です。好きなアイテムを買って終わりにするのではなく、自分らしくデコったりカスタマイズしたりすること。自分だけのかっこいい、可愛いアイテムを作ることです。InstagramやTikTokを説明書代わりに見ながら作る自分らしさは、今の時代をとてもよく反映していてステキです。今回ガールズの“THEお手本メディア”のELLEgirlがカスタム感がミックスされたトレンドスタイル満載のショーを手がけます。個人的にもとても楽しみなので、皆さんもぜひ注目してください。

<東京ガールズコレクション メイクアップディレクター Hirotaka Iizuka (juice)>

2024秋冬のトレンドカラーのおすすめはグリーン、ゴールドです。この2色はチークカラー(ピンク、オレンジ、ブラウン等)との相性が良いこともあり非常に使い易いカラーでもあり、ポイントカラー(差し色)としても役立ってくれます。洋服に合わせて色々と試してほしいです。そして、質感でも遊ぶと良いと思います。ツヤ感があるのは嫌いな人はいないと思うのですが、それを強調し、乾燥時期の秋冬の洋服素材もニット系が多くなると思います。そこで艶感少女のメイキャップが可愛いと思います。グロー系のベース材をメイク後にハイライト部分に使ってください。質感でギャップ(コントラスト)をつけるだけ。取り入れ易く日常でも目を引くガーリースタイルになります。ぜひ、今季は試してください。

スタイリスト:嶋粼由依 メイク:Hirotaka Iizuka (juice) ヘア:KEN 撮影:福永俊樹 モデル:原田都愛(Girls²)

今後の追加情報にも乞うご期待!

イベント概要

【第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER】

●日時

2024年9月7日(土) 開場12:00、開演14:00、終演21:00(予定)

●会場

国立代々木競技場第一体育館(〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1)

●チケット

アリーナ席:完売御礼

ゴールド席:完売御礼

A席:一般9,500円(税込)/ お土産袋・ペンライト付

B席:一般:6,500円(税込)/ お土産袋・ペンライト付

見切れA席:一般:8,000円(税込) / お土産袋・ペンライト付

見切れB席:一般:5,000円(税込) / お土産袋・ペンライト付

※見切れ席各種は、メインステージ・演出・映像の一部が見えにくい席となります。あらかじめご了承ください。

※視聴環境を理由とする返金・取り消しはいたしかねますので、ご理解とご了承の上、お申込みください。

【先行販売第1弾終了】

【先行販売第2弾終了】

【一般販売】2024年07月13日(土)10:00 -

※先着・売り切れ次第終了

【追加販売】2024年08月05日(月)10:00 -

※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キョードー東京 TEL:0570-550-799 (平日11:00 - 18:00 土日祝10:00 - 18:00)

●ブランド

Darich、F i.n.t、led.tokyo、Louéme、MERCURYDUO、moment+、PAMEO POSE、POLO CHAMPS、Rosy luce、WEGO、X-girl ※アルファベット順

●メインモデル

阿部なつき、嵐莉菜、アリアナさくら、安斉星来、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、香川沙耶、加藤ナナ、香音、茅島みずき、川口ゆりな、菊池日菜子、雑賀サクラ、桜井玲香、鈴木ゆうか、せいら、郄橋ひかる、田鍋梨々花、田村保乃(櫻坂46)、椿、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、なえなの、永瀬莉子、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、藤田ニコル、藤本リリー、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、マーシュ彩、みとゆな、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、森田ひかる(櫻坂46)、守屋麗奈(櫻坂46)、矢吹奈子、山粼天(櫻坂46)、ゆうちゃみ、吉木千沙都、莉子 他 ※50音順

●ゲスト

WEESA(PSYCHIC FEVER)、市村優汰、岩瀬洋志、小方蒼介、JIMMY(PSYCHIC FEVER)、須田亜香里、平祐奈、とうあ、中町兄妹、なこなこカップル、西垣匠、福原遥、本田響矢、丸山礼、村重杏奈、山下幸輝、山中柔太朗、よしあき&ミチ 他 ※50音順

●メインアーティスト

IVE、THE RAMPAGE、BALLISTIK BOYZ 他 ※50音順

●TikTokアンバサダー

舞石まこと

●公式サイト

『マイナビ TGC 2024 A/W』公式サイト