「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜 2024 SUMMER Part4〜」8/28(水)まで開催中!! スターオーシャンシリーズなど人気タイトルがお得に!!

ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて、スクウェア・エニックスの人気ダウンロード版タイトルがお得になる「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜 2024 SUMMER Part4〜」が2024年8月28日(水)まで開催中だ。

本セールでは、「スターオーシャン」シリーズや「LIVE A LIVE」「Life is Strange Remastered Collection」などニンテンドーe ショップ、PlayStation Store にて販売中のダウンロード版タイトルがお得に購入可能だ。



期間は2024年8月28日(水)まで。ぜひこの機会にスクウェア・エニックスの気になるゲームを購入し、プレイしてみてはいかがだろうか。



全参加タイトルは下記リンク、及びニンテンドーeショップ、PlayStationStoreにて確認しよう。

【セール情報】

「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜 2024 SUMMER PART4〜」

<セール期間>

2024年8月28日(水)まで





※タイトルによりセール開始日・終了日が異なる。

※購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で購入。

※セール価格は各ストア上にて直接確認。

【本セール対象タイトル紹介】

以下、本セール対象タイトルを一部ピックアップ。

「LIVE A LIVE」

「Life is Strange Remastered Collection」

PlayStation5 / PlayStation460%OFF!(C) 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.CHARACTER DESIGN(C) 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.(C) 1994, SHOGAKUKAN Inc.Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura

「スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE」

PlayStation4 / Nintendo Switch50%OFF!LIFE IS STRANGE (C) 2015, 2023 Square Enix Limited. LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM (C) 2017, 2023 Square Enix Limited.All rights reserved. LIFE IS STRANGE, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of theSquare Enix group of companies. DECK NINE and DECK NINE GAMES are registered trademarks of Idol Minds, LLC. DONTNOD andDONTNOD Entertainment are registered trademarks of DONTNOD Entertainment, S.A.

「FORSPOKEN」

PlayStation5 / PlayStation450%OFF!(C) SQUARE ENIXDeveloped by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN:akiman

「Voice of Cards Trilogy + DLC セット」

PlayStation560%OFF!(C) SQUARE ENIX

「いけにえと雪のセツナ」

PlayStation4 / Nintendo Switch40%OFF!(C) SQUARE ENIX

「Life Is Strange 2」

PlayStation4 / Nintendo Switch70%OFF!(C)2016,2017 Tokyo RPG Factory Co., Ltd. All rights reserved.

「Life is Strange: True Colors」

Nintendo Switch50%OFF!LIFE IS STRANGE 2 (C) 2018-2023 Square Enix Ltd. All rights reserved. Developed by Dontnod Entertainment. Ported by Dragons LakeEntertainment. LIFE IS STRANGE, LIFE IS STRANGE 2, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks ortrademarks of the Square Enix group of companies. DONTNOD and DONTNOD Entertainment are registered trademarks ofDONTNOD Entertainment, S.A. DRAGONS LAKE ENTERTAINMENT is (C) 2023 Dragons Lake. Part of the Room 8 Group.

「STAR OCEAN -First Departure R-」

PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch70%OFF!LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS (C) 2021 Square Enix Ltd. All rights reserved. Developed by Deck Nine Games.

「Star Ocean2 セカンドエヴォリューション ダウンロード版」

PlayStation4 / Nintendo Switch70%OFF!(C) SQUARE ENIXOriginal version developed by tri-Ace Inc.

「スターオーシャン3 Till the End of Time ディレクターズカット」

PlayStation470%OFF!(C) 1998,2008,2015 SQUARE ENIX CO.,LTD.All Rights Reserved./Original version developed by tri-Ace Inc.

「STAR OCEAN 4 - THE LAST HOPE - 4K & Full HD Remaster」

PlayStation470%OFF!(C)2004 tri-Ace Inc. / SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

「STAR OCEAN5 -Integrity and Faithlessness-」

PlayStation470%OFF!(C) 2009, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. Developed by tri-Ace Inc.

「LOST SPHEAR」

PlayStation470%OFF!(C)2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN:akiman

PlayStation4 / Nintendo Switch70%OFF!(C) 2017 Tokyo RPG Factory Co., LTD. All Rights Reserved

「鬼ノ哭ク邦」

PlayStation4 / Nintendo Switch

70%OFF!



(C)2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Tokyo RPG Factory.

「DUNGEON ENCOUNTERS」

PlayStation4 / Nintendo Switch

60%OFF!



(C) SQUARE ENIX

Character Design: Ryoma Ito

「The Diofield Cronicle」

PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch

60%OFF!



(C) 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. (C) Silvertone, Inc