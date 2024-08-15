¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë±ºÏÂ¡¢¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥× ¥é¡¦¥â¡¼¥é¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥±¡¼¥¡×¤ÎÍ½Ìó¤ò³«»Ï
¥½¥é¡¼¥ì ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥¢¥ó¥É ¥ê¥¾¡¼¥Ä¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë±ºÏÂ¤Ï¡¢8·î17Æü¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë1F¤Î¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥× ¥é¡¦¥â¡¼¥é¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ä»Ò¤É¤â¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ËºÜ¤»¤¿¡¢À¤³¦¤Ç°ì¤Ä¤À¤±¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥±¡¼¥¡×¤ÎÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£Â£¤ë¿Í¤âÂ£¤é¤ì¤ë¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢²èÁüÁª¤Ó¤«¤éÈ¢¤ò³«¤±¤ë½Ö´Ö¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤ÏÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤Ë¡¢·ÉÏ·¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í½Ìó¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢7ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤¬É¬Í×¡£Í½Ìó»þ¤Ë¡¢²èÁüÁ÷ÉÕ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£²èÁü¤Ï5ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÁ÷ÉÕ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÅöÆü¡¢Å¹Æ¬¤Ç¥±¡¼¥¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï5ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡Ê12·î19Æü¡Á1·î5Æü¤Î´ü´Ö¤ÏÍ½Ìó½ü³°Æü¤È¤Ê¤ë¡Ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥±¡¼¥ ¤¤¤Á¤´¡õÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à 5¹æ¡Ê15cm¡Ë¡§5700±ß¡¿6¹æ¡Ê18cm¡Ë¡§6900±ß
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥±¡¼¥ ¤¤¤Á¤´¡õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à 5¹æ¡Ê15cm¡Ë¡§6400±ß¡¿6¹æ¡Ê18cm¡Ë¡§7600±ß
¡ÎÍ½Ìó³«»ÏÆü¡Ï8·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë±ºÏÂ¡áhttps://www.royalpines.co.jp