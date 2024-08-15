¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤À¤È·ë¹½¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×USJ¤òË¬¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¤Ï¾¯¤Ê¤¤µ¤¤¬¡×
¸µ¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¥â¥Ç¥ë¤ÎÆüºÚ¤¢¤³¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¡Ù¤òË¬¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÆüºÚ¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¡Ü¤ªËßµÙ¤ß¤Ç¤¤Ã¤È·ãº®¤ß¤À¤í¤¦¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ð¡×¤È¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£°ìÊý¤Ç¡Ö°Õ³°¤È¤½¤³¤Þ¤Ç·ãº®¤ß¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡©¡×¤È¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¡Ö1ÈÖ¿Íµ¤¤Îµ´ÌÇ¤¬110Ê¬ÂÔ¤Á¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÂÎ´¶¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯´¶¤¸¤¿¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¤Ç¶Ã¤¤¤¿»ö¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¤Ã¤Æ¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤·¤Æ¤ë¿Í¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤À¤È·ë¹½¤¤¤ë¤Î¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¤Ï¾¯¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¡×¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã 40ºÐ¸µ¥®¥ã¥ë¤ÏÇÉ¼ê¹¥¤¡×¤È¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£