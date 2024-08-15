¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¡¢Ë¡Äî¤Ç¤âº¹ÊÌ¡¡·²ÇÏ¤Ç¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×´ë²èÅ¸
¡¡¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ôº¹ÊÌ¤ÎÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ë·²ÇÏ¸©ÁðÄÅÄ®¤Î¡Ö½Å´ÆË¼»ñÎÁ´Û¡×¤¬¡¢´µ¼Ô¤À¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬»¦¿Íºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢³ÖÎ¥Àè¤ÎÆÃÊÌË¡Äî¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×¤Î´ë²èÅ¸¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊÌË¡Äî¤Ç¤Î¿³Íý¤Ï·§ËÜÃÏºÛ¤¬2020Ç¯¡ÖÉÔ¹çÍý¤Êº¹ÊÌ¡×¤Ç°ã·û¤À¤ÈÈ½ÃÇ¡£¹õÈøÏÂµ×³Ø·Ý°÷¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ø¤Î²Ã³²¤ÎÎò»Ë¤ò²þ¤á¤Æ³Ø¤Ó¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡µÆÃÓ»ö·ï¤ÇÃËÀ¤Ï¡¢1952Ç¯¤Ë·§ËÜ¸©Æâ¤ÎÂ¼¤Î¸µ¿¦°÷¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¡£Åö»þ¤«¤éÉÂ¸¶¶Ý¤Î´¶À÷ÎÏ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¼å¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½´±¤é¤Ï·§ËÜ¸©¤Î¹ñÎ©ÎÅÍÜ½ê¡ÖµÆÃÓ·ÃÉö±à¡×¤äÎÙÀÜ¤¹¤ë·ºÌ³½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌË¡Äî¤Ç¼êÂÞ¤ò¤·¡¢È¤¤Ç¾ÚµòÉÊ¤ò°·¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÌµºá¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·º¤Ï62Ç¯¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß°äÂ²¤¬Âè4¼¡ºÆ¿³ÀÁµáÃæ¡£
¡¡´ë²èÅ¸¤Ï¡Ö¸øÀµºÛÈ½¤òÍ×µá¤·¡¢·éÇò¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î¥Î¡¼¥È¤ä·ºÌ³½ê¤ÎÎ¬¿Þ¤Ê¤É»ñÎÁÌó30ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡£·ÃÉö±à¼«¼£²ñ¤Î»ÖÂ¼¹¯²ñÄ¹¡Ê91¡Ë¤ÈÂÀÅÄÌÀÉû²ñÄ¹¡Ê80¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤âÊü±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£