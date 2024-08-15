¡Úµð¿Í¡Û¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Îº¸¼ê¼ó¼ê½Ñ¤Î½ªÎ»¤òÈ¯É½¡Ä£Çµå¾ì¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ø
¡¡µð¿Í¤Ï£±£µÆü¡¢¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Öº¸Üö¹ü±ó°ÌÃ¼¡Ê¤Ò¤À¤ê¤È¤¦¤³¤Ä¤¨¤ó¤¤¤¿¤ó¡Ë¹üÀÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ñ·ìÅªÀ°Éü¸ÇÄê½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡£±£±Æü¡¦ÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÈôµå¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Ëº¸¼ê¼ó¤òÄË¤á¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¡££±£³Æü¤Ëº¸Üö¹ü±ó°ÌÃ¼¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£µ·î¤ÎÅÓÃæ²ÃÆþ¤«¤é£µ£¶»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£´ÎÒ¡¢£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£°ÂÇÅÀ¤ÈÉÔÆ°¤Î£³ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿½õ¤Ã¿Í¡£²áµî¤Î¾ÉÎã¤Ç¤ÏÁ´¼££³¤«·îÁ°¸å¤Èº£µ¨Ãæ¤ÎÉüµ¢¤ÏÈùÌ¯¤Ê¾õ¶·¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ç¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¦¡£