¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ ²¤½£³ô¡¡¥æー¥í¥¹¥È¥Ã¥¯¥¹£µ£°ÀèÊª¤Ï£°¡¥£³¡ó¹â¡¢Â³¿¤Ç¼è°ú³«»Ï¤Ø ²¤½£³ô¡¡¥æー¥í¥¹¥È¥Ã¥¯¥¹£µ£°ÀèÊª¤Ï£°¡¥£³¡ó¹â¡¢Â³¿¤Ç¼è°ú³«»Ï¤Ø 2024Ç¯8·î15Æü 15»þ49Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ²¤½£³ô¡¡¥æー¥í¥¹¥È¥Ã¥¯¥¹£µ£°ÀèÊª¤Ï£°¡¥£³¡ó¹â¡¢Â³¿¤Ç¼è°ú³«»Ï¤Ø ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¾å³¤³ô¤Ï1%¹â¡¢½»Âð»Ô¾ì²þÁ±¼õ¤±°ÂÅÈ´¶¡¢¶âÍø°ú¤²¼¤²´üÂÔ¡õÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÇã¤¤»Ù¤¨¤â Åìµþ³ô¼°¡ÊÁ°°ú¤±¡Ë¡áÂ³¿¡¢²¤ÊÆ³ô¹â°ú¤·Ñ¤®¼¡Âè¹â¤ÎÅ¸³«¤Ë ¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¾å³¤³ô¤Ï1%¾å¾º¡¡½»Âð»Ô¾ì¤ä¤ä²þÁ±¡¢¹ë½£³ô¾å¤²½Ì¾®¡¢¸ÛÍÑÅý·×¼õ¤±Íø²¼¤²´üÂÔ¸åÂà