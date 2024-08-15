ÅÄÃæÈþº´»Ò¡¢Ì¼¤ÎÀ®¿Í¼°¤Ë¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ¡£¡Ö²¿Ç¯¤«·Ð¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
8·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢ÅÄÃæÈþº´»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¹Åç¸¶ÇúÈï³²¼Ô¤Î93ºÐ½÷À¤¬ÅÐ¾ì¡£º£¤Ç¤â¶¯¤¯»×¤¦¡ÖÀïÁè¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Åçº¬¸©±£´ô½ôÅç½Ð¿È¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é³¤¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¸½ºß¤â¿ÀÆàÀî¸©¤Î³¤ÊÕ¤Î³¹¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï³¤Äà¤ê¤ò»Ï¤á¡¢Âç¤¤Êµû¤òÄà¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÄà²Ì¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£
³¤¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÌ¼¤ÎÀ®¿Í¼°¤ÎÊìÌ¼2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥Ó¡¼¥Á¤Ç»£±Æ¤·¡¢¡Ö²¿Ç¯¤«·Ð¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°Õ³°¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤Ç»£¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¸Î¶¿¤«¤é¾åµþ¤·¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Å»ö¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢ÇëËÜ¶Ö°ì¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£ÇëËÜ¤¬¼Çµï¤â¾Ð¤¤¤â¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÁê¼êÌò¤ò»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂæËÜ¤âÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â¤Ê¤¯»²²Ã¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤òÍê¤ê¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¼Çµï¤òÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÇëËÜ¤Ë¼¸¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¤ª±¢¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì±éµ»¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ê¡¢30Âå¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£