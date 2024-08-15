³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬ÎÞ¡Ä¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡ÈÇÃÅê¤²¡ÉÆ°²è¤¬ÏÃÂê¡Ö¹ë²÷¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖÃÄÂÎ¤Ç¤Î³èÌö¤â¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¤¹¤²¤§¡ª¹ë²÷¤ÊÇÃÅê¤²¡¡ÎÞ¤òÎ®¤¹³ÑÅÄ²Æ¼Â
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê2024Âç²ñ¤ÎÆüËÜÀª¥á¥À¥ëÂè1¹æ¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö½ÀÆ» ½÷»Ò48kgµé¤Ç³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¡TeamJapan ¤È¤·¤Æ²Æµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÄÌ»»500¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë »î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¥Ï¥° Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡×¤È·è¾¡Àï¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÀ°Õµ»¡ÈÇÃÅê¤²¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹»Ñ¤â¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤â¤È¤â¤¨Åê¤²¡ª¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÄÂÎ¤Ç¤Î³èÌö¤â¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÇÃÅê¤²¤Î¿¿¿ñ¤òÃÎ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¹ë²÷¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¤¡¡×¡Öµã¤¤¤¿»Ñ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¤¹¤²¤§¡ª¹ë²÷¤ÊÇÃÅê¤²¡¡ÎÞ¤òÎ®¤¹³ÑÅÄ²Æ¼Â
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê2024Âç²ñ¤ÎÆüËÜÀª¥á¥À¥ëÂè1¹æ¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö½ÀÆ» ½÷»Ò48kgµé¤Ç³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¡TeamJapan ¤È¤·¤Æ²Æµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÄÌ»»500¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë »î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¥Ï¥° Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡×¤È·è¾¡Àï¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÀ°Õµ»¡ÈÇÃÅê¤²¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹»Ñ¤â¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤â¤È¤â¤¨Åê¤²¡ª¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÄÂÎ¤Ç¤Î³èÌö¤â¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÇÃÅê¤²¤Î¿¿¿ñ¤òÃÎ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¹ë²÷¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¤¡¡×¡Öµã¤¤¤¿»Ñ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£