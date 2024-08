◆「TGC 2024 A/W」トレンドキーワードは?

【モデルプレス=2024/08/15】9月7日にさいたまスーパーアリーナにて開催される『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』(以下、マイナビ TGC 2024 A/W)の今季のトレンドキーワードが発表された。TGCが提案する2024年秋冬のトレンドキーワードは「X(クロス)スタンダード」「ギャルバイブス」「ブロケットガール」。何より、自分らしくいられる要素として自分流にカスタムしていくことがトレンドとなっている。様々なシーン、シーズン、性別、ジャンル、そして時間軸をミックスさせフィットする“当たり服”をカスタムし、自分らしさを表現していく。今回は、次世代ガールズ・パフォーマンスグループ・Girls2(ガールズガールズ/「2」は二乗が正式表記)の原田都愛が着こなす。

◆アプデできてる?「X(クロス)スタンダード」

◆自己肯定感を高める「ギャルバイブス」

◆今秋本命「ブロケットガール」

◆舞石まこと「TGC」トレンド動画公開

時代に左右されないスタンダードアイテムは、様々な要素をX(クロス)させてアップデート。注目の着こなしはダブルシャツ。今回は花柄シャツに、色を合わせたカラーシャツを重ねる。オーバーサイズのテーラードジャケットをプラスさせ、さらにライン入りのショートパンツを合わせることで、新しいハンサム×スポーツスタイルが完成する。また、異素材ミックススタイルもおすすめ。ラップスカートはレイヤードをイージーにしてくれる万能アイテムで、ボタンを1つだけ閉めて、ナイロンパンツを合わせる。トップスにはベロア素材を取り入れ、複数の素材をミックスすることでアイテムが浮くことなく馴染む。トレンドセッターがこぞって取り入れているマチコマキにも注目だ。<MAKE UP TREND>今季のメイクトレンドはグリーンがキーカラー。ブルベにはライトグリーン、イエベにはモスグリーンがおすすめで、セレクトするグリーンを間違えなければ簡単に取り入れられる。ポイントは、アイホール全体をグリーンにするのではなく、目頭と目尻に部分的に使うこと。瞼の中央部分はブラウン系にすると、どんなグリーンでも相性が良い。今回はアクセントにグリーンのアイラインを使用。アイラインを強めにすると目が横に広がるので、その分マスカラをしっかり塗り、縦にも伸ばしてバランスを取ることが重要だ。周囲からの見え方ではなく、自分自身の満足感に重きを置くことがより重要になってきた昨今。外向きだった意識は内へと方向転換し、自己肯定感を高め、周囲に媚びないスタイルを貫くギャルバイブスをファッションにも反映させていく。ボリュームファーを主役にしたスタイルでは、中をタイトなシルエットで緩急をつけ、今季のマストカラーである赤をアクセントに、ウエスタンアイテムをポイントにした完全無欠なギャルスタイルが完成する。デニムでカジュアル感を出しながら、可愛さを忘れないスタイルに仕上げた。また、今季のマストアイテムの1つであるパンツにスカートを重ねたスカウザーを取り入れたスタイルは、Y2Kのど真ん中なスタイルになりがちだが、光沢感やシルエットなど素材感で今っぽさを出すことが求められる。スカウザーはジャストサイズかオーバーサイズがおすすめ。タイトにするとバレエコアっぽいシルエットになるため、差をつけることが必要である。<MAKE UP TREND>ギャルバイブスを感じる女性の力強さを表現するなら、ブリジッドバルドーのような60ʼsリップを令和版にアップデートした口元がおすすめ。ポイントは唇を“丸い印象”にすること。ベージュカラーのリップを全体に乗せ、口角はコンシーラーで消し、シーディングを使って、リップラインを上下の中央にだけ濃いめに描いて(オーバーリップ)指や綿棒で上下にぼかしていく。最後にゴールドのラメを中央に乗せて目線を集める。同じゴールドをチークにもオンすると統一感のあるゴージャスなメイクに仕上がる。スポーツを象徴するアイテムを主役にした“ブロークコア”と、ガーリーという言葉で思いつく要素をとことん詰め込んだ“コケット”がミックスされた、昨今SNSを中心にトレンドとなっているスポーティ×ガーリーで作るブロケットコアスタイル。中でもユニフォームシャツはマストアイテムの1つ。スポーティを混ぜながら可愛くしたい場合は、ペールトーンなどをチョイスして全体的にトーンを抑えることがポイントだ。激しい色を合わせると印象が強くなりすぎるので注意。ボトムスはミニ丈がおすすめ。レースをふんだんに使用したい時はレイヤードで透け感を緩和し、コンシャスなシルエットにするとセクシーになりすぎるため、ゆるっとしたシルエットをセレクトすることも重要だ。バイカー丈のパンツやスニーカーなど、スポーティなアイテムを合わせることで抜け感を作る。<MAKE UP TREND>シャイニースキンチークでとことんガーリーに。チークの仕上げにジェリーハイライターを使うと、秋冬の乾燥する時期にウェットなテクスチャーで、ツヤっぽい新鮮な女性像に仕上がる。頬に⻑方形をイメージしてチークを入れることで光が縦に入るため、ガーリーだけど顔がシャープに見える。ベースには練りチークを使用し、ベースの色もエレガントよりはガーリーなカラーをチョイスする。今季は、TGCが発信するトレンドメイクの手本となる動画を公開。今回は、垢抜けメイク動画が人気で、TGC公式TikTokアンバサダーにも就任した動画クリエイターの舞石まことがトレンドメイクを紹介する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】